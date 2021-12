Biden survole le Kentucky sinistré après les tornades du week-end

FORT CAMPBELL, Kentucky (Reuters) - Joe Biden a survolé mercredi en hélicoptère les zones dévastées par les tornades du week-end dernier dans le Kentucky, où au moins 74 personnes ont trouvé la mort.

Arrivé sur la base militaire de Fort Campbell à bord d'Air Force One, le président américain a embarqué à bord de l'hélicoptère Marine One pour constater les dégâts infligés aux villes meurtries de Mayfield et Dawson Springs, distantes de quelque 110 km.

Ces tornades, qui ont également fait 14 morts dans les Etats voisins du Kentucky, sont parmi les plus meurtrières de l'histoire récente des Etats-Unis.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a précisé mardi qu'une dizaine d'enfants figuraient parmi les personnes décédées et que le bilan humain devrait encore s'alourdir, avec plus de 100 personnes toujours portées disparues.

Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe naturelle majeure dans le Kentucky et les Etats voisins du Tennessee et de l'Illinois, ce qui doit permettre le déblocage de l'aide de l'Etat fédéral.

L'Agence fédérale de gestion des secours (Fema) a envoyé dans le Kentucky des équipes de sauveteurs et de fonctionnaires pour aider les rescapés à solliciter une assistance. Plusieurs dizaines de générateurs d'électricité ont également été acheminés, ainsi que plus de 500.000 litres d'eau.

(version française Jean-Stéphane Brosse)

par Jarrett Renshaw