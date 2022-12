Biden va annoncer son soutien à l'Union africaine pour son adhésion au G20

M. Biden fera cette annonce au cours du Sommet des dirigeants américains et africains qui se tiendra à Washington la semaine prochaine, a déclaré le conseiller de la Maison-Blanche Judd Devermont, au cours duquel M. Biden rencontrera des présidents de pays africains.

"Nous avons besoin de plus de voix africaines dans les conversations internationales qui concernent l'économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité", a déclaré M. Devermont.

Selon M. Devermont, cette initiative, rapportée pour la première fois par le Washington Post, fait suite aux demandes du président de l'Union africaine et président sénégalais Macky Sall et du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

L'Afrique du Sud est le seul membre du G20 issu du continent africain. L'UA est composée de 55 États membres.

"Il est grand temps que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales", a déclaré M. Devermont, ajoutant que cette démarche s'inscrit dans la stratégie de Washington pour l'Afrique subsaharienne.

Les États-Unis ont publié un nouveau document stratégique pour l'Afrique subsaharienne en août, soulignant l'importance de la région, les menaces posées par la Chine et la Russie, et s'engageant à étendre la coopération en matière de défense avec les pays africains partageant les mêmes idées.

En novembre, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que Washington devrait faire les choses différemment pour aider l'Afrique à répondre à ses besoins en infrastructures et qu'il était temps de cesser de traiter le continent comme un sujet de géopolitique et plutôt comme un acteur majeur à part entière.

L'Afrique a besoin de milliards de dollars par an pour les routes, les chemins de fer, les barrages et l'électricité et, au cours de la dernière décennie, elle a reçu des sommes énormes de la Chine, qui ne lie généralement pas l'argent à des conditions politiques ou liées aux droits.

Washington a caractérisé les prêts chinois comme étant prédateurs et menant à des pièges d'endettement potentiels, et s'est concentré sur la facilitation des investissements privés, mais les responsables reconnaissent qu'ils doivent faire davantage pour accélérer l'aide.

L'administration Biden a été critiquée par certains comme étant inattentive à l'Afrique : une plainte courante à l'égard de la politique étrangère américaine, mais qui a résonné plus fort depuis que la Chine a approfondi ses racines politiques et économiques sur le continent.

Mais Biden a adopté un ton différent de celui de l'ancien président Donald Trump, qui a dénigré certaines nations africaines et interdit les voyages de six d'entre elles.