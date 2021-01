Biden va annoncer un plan de soutien de $1.900 milliards

WILMINGTON, Delaware, 14 janvier (Reuters) - Le président élu américain Joe Biden va présenter jeudi un plan de relance de l'économie américaine d'un montant de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) pour compenser l'impact de la crise du coronavirus, ont déclaré des responsables de son équipe.

Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a durant la campagne électorale érigé en priorité la lutte contre la crise du coronavirus et le plan de relance doit notamment garantir une distribution rapide des vaccins contre le COVID-19, qui a fait à ce jour plus de 385.000 morts aux Etats-Unis.

Ce plan comprendra 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le COVID-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et quelque 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités les plus gravement touchées par la crise sanitaire.

Des chèques de 1.400 dollars seront versés aux Américains, bien plus que les 600 dollars versés au titre du dernier plan de relance voté par le Congrès. L'allocation chômage sera augmentée à 400 dollars par semaine, contre 300 actuellement, et prolongée jusqu'en septembre, a précisé l'entourage du président élu.

Joe Biden présentera en détail son plan à 19h15 heure de la Côte Est (00h15 GMT), heure de grande écoute qui souligne l'importance qu'il attache à ces mesures, ont encore souligné ses collaborateurs. (Jeff Mason à Wilmington, Delaware, et Jarrett Renshaw à Philadelphie; version française Jean-Stéphane Brosse)