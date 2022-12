Biden va dévoiler un conseil sur la diaspora africaine aux États-Unis

Dana Banks, assistante spéciale du président et conseillère spéciale pour le Sommet des leaders américano-africains, a déclaré que M. Biden signerait mardi un décret visant à créer le Conseil consultatif du président sur l'engagement de la diaspora africaine aux États-Unis, qui, selon elle, conseillera le président sur toute une série de questions.

Cette décision interviendra le premier jour du Sommet des dirigeants américains et africains à Washington, au cours duquel M. Biden rencontrera des dirigeants de pays africains. Un forum des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora doit avoir lieu mardi dans le cadre du sommet.

"Les voix africaines sont essentielles pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour élever ces voix, l'un de nos principaux objectifs est d'élargir notre cercle d'engagement pour inclure les communautés de la diaspora africaine", a déclaré M. Banks.

Il n'a pas été immédiatement précisé qui ferait partie du conseil, mais M. Banks a indiqué qu'il serait composé de divers représentants des communautés afro-américaines et d'immigrés africains qui se sont distingués dans le gouvernement, les affaires, le travail social, les sports et d'autres domaines.

"Il conseillera le président sur un large éventail de questions, améliorera le dialogue entre les responsables américains et la diaspora africaine, et renforcera les liens culturels, sociaux, politiques et économiques entre les communautés africaines, la diaspora africaine mondiale et les États-Unis", a déclaré M. Banks.

Un porte-parole du Conseil national de sécurité a déclaré que la diaspora africaine comprend les Afro-Américains, y compris les descendants d'Africains réduits en esclavage, et près de 2 millions d'immigrants africains.

M. Biden devrait également annoncer au cours du sommet son soutien à l'Union africaine pour qu'elle rejoigne le G20, le groupe des plus grandes économies mondiales, en tant que membre permanent.

Le sommet intervient après que les États-Unis ont publié en août un nouveau document stratégique pour l'Afrique subsaharienne, soulignant l'importance de la région, les menaces posées par la Chine et la Russie, et s'engageant à étendre la coopération en matière de défense avec les pays africains partageant les mêmes idées.