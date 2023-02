Biden va faire pression pour le plafonnement du coût de l'insuline, mais il est peu probable qu'il décroche l'approbation du Congrès.

Les démocrates n'ont pas réussi à faire passer une mesure similaire l'année dernière lorsqu'ils contrôlaient à la fois le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis. À l'époque, ils n'avaient besoin que de 10 voix républicaines au Sénat américain pour la faire passer.

Maintenant que les Républicains contrôlent la Chambre, ses chances sont encore plus minces, selon les experts.

"Le plafonnement des coûts de l'insuline pour les patients est une idée qui résonne vraiment avec les personnes qui luttent contre les coûts des soins de santé, mais il est très peu probable qu'elle passe dans un Congrès divisé", a déclaré Larry Levitt, vice-président exécutif pour la politique de santé à la Kaiser Family Foundation.

Environ 8,4 millions des 37 millions de personnes atteintes de diabète aux États-Unis utilisent de l'insuline, selon l'American Diabetes Association (ADA).

Les démocrates ont réussi à faire passer le plafond pour les personnes inscrites au programme de santé gouvernemental Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus l'année dernière dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) signée par Biden. Cette loi est entrée en vigueur le mois dernier.

Ils ont essayé, sans succès, d'étendre l'avantage à tous ceux qui ont une assurance maladie lorsqu'ils votaient sur l'IRA.

"Il s'agit d'un sujet de discussion très puissant, mais qui n'est pas susceptible de déboucher sur une législation réelle de sitôt", a déclaré Levitt, un haut responsable de la santé sous l'administration Clinton.

Sans l'approbation du Congrès, l'administration Biden ne peut pas imposer le plafond aux plans d'assurance privés et il est peu probable qu'elle puisse créer une subvention pour les personnes non assurées, selon les experts.

Certains plans Medicaid pour les personnes à faible revenu et les plans d'assurance privée plafonnent également le coût mensuel de l'insuline à 35 $.

Le coût mensuel de l'insuline est plafonné par 20 États et le district de Columbia. Dans neuf de ces États et le D.C., le plafond est de 35 $ ou moins, selon l'ADA.

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden demanderait au Congrès d'étendre ce plafond à tous les Américains. Il n'est pas clair si sa proposition inclurait ceux qui n'ont pas d'assurance maladie, qui doivent souvent payer le plein prix pour le médicament qui permet de sauver des vies. La plupart des propositions démocrates précédentes ne l'ont pas fait.

La plupart des personnes ayant une assurance privée et ayant besoin d'insuline paient déjà moins de 35 $ par mois, alors qu'environ 17 % des utilisateurs d'insuline âgés de 18 à 64 ans n'étaient pas assurés ou avaient une lacune dans leur couverture, selon une étude du Commonwealth Fund de 2020.

Les deux tiers de ce groupe payaient le plein prix - une moyenne de 900 $ par mois - pour le médicament. Cela a obligé de nombreuses personnes à rationner ou à sauter des doses d'insuline, mettant en danger leur santé, voire leur vie, a déclaré Laura Marston, cofondatrice du groupe de défense The Insulin Initiative.

"De mon point de vue de patiente et de militante, toute solution qui exclut les personnes non assurées n'est pas du tout utile. Les personnes non assurées sont celles qui paient le plus pour l'insuline", a déclaré Marston.

Trois sociétés, Sanofi SA, Eli Lilly and Co, et Novo Nordisk représentent 90% du marché de l'insuline, qui a été inventée dans les années 1920.

Les premiers détenteurs du brevet l'ont vendue en 1923 pour 1 dollar, espérant ainsi qu'elle devienne largement disponible à peu de frais.

Les fabricants de médicaments fixent actuellement le prix de l'insuline à plus de 275 $ la fiole, ce qui représente une augmentation de 1 200 % du prix au cours des 20 dernières années, selon l'Insulin Initiative.