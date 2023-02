Biden va nommer Lael Brainard, de la Fed, comme son principal conseiller économique - Bloomberg News

De plus, Jared Bernstein, confident de longue date de Biden, devrait remplacer Cecilia Rouse en tant que présidente du Council of Economic Advisers, selon le rapport.

M. Biden renouvelle son équipe économique de haut niveau alors que la Fed continue de relever les taux d'intérêt mais que le marché du travail américain reste tendu, ce qui soulève la perspective d'une récession inhabituelle sans pertes d'emplois importantes.

Le prochain directeur de la NEC et le prochain président du CEA contribueront à façonner la politique économique de l'administration démocrate de M. Biden, des décrets aux projets de loi sur les dépenses du Congrès et au relèvement de la limite de la dette, face à une Chambre des représentants des États-Unis plus hostile, désormais contrôlée par les républicains.

Mme Brainard, une démocrate diplômée de Harvard qui travaille à la Fed depuis près de dix ans et a été le principal expert en affaires internationales du Trésor sous le président Barack Obama, remplacerait Brian Deese à la CNE.