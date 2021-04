Biden va qualifier les massacres d'Arméniens en 1915 de génocide - sources

WASHINGTON, 23 avril (Reuters) - Joe Biden a déclaré vendredi à Recep Tayyip Erdogan qu'il comptait reconnaître comme un génocide les massacres d'Arméniens en 1915 dans l'empire ottoman, ont dit à Reuters des sources informées du contenu de l'entretien téléphonique vendredi entre le président des Etats-Unis et son homologue turc.

Cette reconnaissance d'un génocide arménien pourrait tendre un peu plus les relations entre les Etats-Unis et la Turquie, membres de l'Otan, alors que cette première conversation téléphonique entre les deux hommes a eu lieu plus de trois mois après l'entrée en fonction de Joe Biden.

Recep Tayyip Erdogan entretenait en revanche de bonnes relations avec le prédécesseur de Joe Biden à la Maison blanche, Donald Trump.

Ni la Maison blanche ni la présidence turque n'ont mentionné ce sujet des massacres d'Arméniens dans leurs comptes-rendus de cet entretien téléphonique.

(Humeyra Pamuk version française Bertrand Boucey)