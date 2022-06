Biden va rencontrer "MbS" malgré les critiques sur les droits humains

par Jarrett Renshaw et Nandita Bose

WASHINGTON, 14 juin (Reuters) - Joe Biden rencontrera le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, que le président américain a jadis qualifié de "paria", lors d'une visite au Moyen-Orient prévue en juillet, alors que Washington cherche des moyens de faire baisser les prix du pétrole aux Etats-Unis.

Depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison blanche en janvier 2021, les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite se sont tendues à propos du bilan de Ryad en matière de droits de l'homme, en particulier à cause de l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi en Turquie en 2018 - les services du renseignement américain ont dit avoir établi l'implication de "MbS", ce qu'a démenti Ryad.

Alors que l'ancien président américain Donald Trump avait noué une relation étroite avec le prince héritier saoudien, Joe Biden avait promis, en 2019, lors de la campagne électorale présidentielle, de faire "payer" l'Arabie saoudite pour le meurtre de Khashoggi, décrivant Ryad comme un "paria".

La Maison blanche a répété, notamment plus tôt ce mois-ci, que l'opinion de Joe Biden n'avait pas changé.

Un haut représentant américain, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré mardi que si Joe Biden "détermine qu'il en va de son intérêt de dialoguer avec un quelconque dirigeant, et si ce dialogue peut aboutir à des résultats, alors c'est ce qu'il fera".

En guise d'exemple de la nécessité de dialoguer avec Ryad pour contribuer à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient, ce représentant a cité le rôle de Mohammed ben Salmane pour prolonger la trêve au Yémen conclue sous l'égide de l'Onu. Une coalition menée par l'Arabie saoudite intervient militairement depuis 2015 dans le pays face aux Houthis alignés sur l'Iran.

La visite de Joe Biden à Ryad, prévue les 15 et 16 juillet, intervient alors que les pays de l'Opep+, dont l'Arabie saoudite, sont convenus d'accroître leur production de pétrole afin de compenser la perte du brut russe consécutive aux sanctions occidentales contre la Russie pour l'invasion de l'Ukraine et de lutter contre la flambée des prix à la pompe.

Selon trois diplomates, les Etats-Unis veulent aussi isoler davantage la Russie, exhortant les pays du Golfe à condamner publiquement Moscou pour la guerre en Ukraine. Les pays du Golfe ont jusqu'à présent maintenu ce qu'ils qualifient de position neutre, mais certains diplomates occidentaux y voient un soutien implicite à la Russie.

Avant de se rendre en Arabie saoudite, Joe Biden se déplacera les 13 et 14 juillet en Israël, où il soulignera l'engagement des Etats-Unis au côté de l'Etat hébreu, avec notamment des milliards de dollars de soutien militaire, a déclaré le haut représentant américain. Le chef de la Maison blanche tiendra aussi un sommet virtuel avec les dirigeants israélien, indien et emirati.

Joe Biden se rendra aussi en Cisjordanie pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas et d'autres dirigeants afin de réaffirmer son engagement en faveur d'une solution à deux États entre Israël et la Palestine, a ajouté le représentant. (Reportage Jarrett Renshaw, avec Doina Chiacu, Susan Heavey et Alexander Cornwell; version française Dina Kartit et Jean Terzian, édité par Kate Entringer et Nicolas Delame)