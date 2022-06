Biden va signer un projet de loi sur le transport maritime afin de réduire les retards d'exportation.

Le projet de loi bipartisan a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis par un vote de 369 voix contre 42 en début de semaine.

La législation renforcera le pouvoir d'enquête de la Federal Maritime Commission (FMC), l'agence américaine qui supervise le transport maritime, et augmentera la transparence des pratiques de l'industrie.

Le projet de loi permettra à la FMC de lancer des enquêtes sur les pratiques commerciales des transporteurs maritimes, un terme qui désigne de manière générale les navires de charge opérant en haute mer. La FMC pourra également appliquer des mesures d'exécution, exiger des transporteurs maritimes qu'ils lui communiquent le "tonnage total d'importation/exportation" chaque trimestre civil et interdira aux transporteurs maritimes de décliner de manière déraisonnable les possibilités d'exportation des États-Unis en vertu de nouvelles règles à déterminer par la FMC.

Le World Shipping Council a déclaré qu'il travaillera avec la FMC pour mettre en œuvre le projet de loi "d'une manière qui minimisera les perturbations dans notre chaîne d'approvisionnement".

Il a ajouté que "les transporteurs maritimes continuent de déplacer des volumes records de marchandises et ont investi massivement dans de nouvelles capacités - l'Amérique doit prendre le même engagement et investir dans son infrastructure logistique terrestre."

La Maison Blanche a déclaré que le projet de loi "aidera à réduire les coûts pour les détaillants, les agriculteurs et les consommateurs américains" et a affirmé qu'il "fera des progrès en réduisant les coûts pour les familles et en assurant un traitement équitable pour les entreprises américaines - y compris les agriculteurs et les éleveurs."

Le Congrès dispose de peu d'outils pour combattre l'inflation, qui a atteint 8,6 % au cours des 12 mois jusqu'en mai, selon l'indice des prix à la consommation américain. Au-delà du projet de loi sur le transport maritime, les démocrates poussent également des mesures visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance pour tenter de résoudre le problème.

Les importations dans les principaux ports à conteneurs du pays devraient atteindre un volume quasi record en juin, car les détaillants cherchent à répondre à la demande des consommateurs et à se protéger des perturbations dans les ports de la côte ouest, a déclaré la National Retail Federation dans un communiqué la semaine dernière.