Biden va vanter la baisse du déficit budgétaire américain dans un discours

Mercredi, le président américain Joe Biden parlera de ses efforts pour réduire le déficit budgétaire du pays, en indiquant qu'il devrait diminuer pour la deuxième année consécutive dans un contexte de reprise économique et de diminution des dépenses d'urgence, selon la Maison Blanche.

M. Biden et ses collègues démocrates ont été critiqués par les républicains pour une hausse historique de l'inflation qui, selon certains critiques, est due à des dépenses excessives à Washington dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ainsi qu'à des contraintes d'approvisionnement mondial.

Le président doit prononcer son discours économique à 14 heures (1800 GMT).

Il discutera de "son engagement à réduire le déficit à l'avenir tout en faisant des investissements critiques pour stimuler la capacité de notre économie et réduire les coûts pour les familles américaines des éléments essentiels comme les médicaments sur ordonnance, les soins de santé et les factures de services publics", a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

M. Biden cherche toujours à obtenir un projet de loi de près de 2 000 milliards de dollars pour étendre le filet de sécurité sociale et s'attaquer au changement climatique, mais le sénateur américain démocrate Joe Manchin l'a effectivement bloqué, invoquant des problèmes de dépenses.

Les États-Unis ont déclaré des déficits budgétaires chaque année depuis 2001. Depuis 2016, l'augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale, de soins de santé et d'intérêts sur la dette fédérale a dépassé la croissance des recettes fédérales.

Ces dernières années, le déficit annuel a gonflé pour atteindre environ 3 000 milliards de dollars en raison des dépenses liées aux pandémies et des pertes de revenus. En 2017, les républicains ont adopté une loi massive de réduction des impôts sous la direction de l'ancien président Donald Trump qui, selon certaines estimations, a ajouté plus de 1 000 milliards de dollars à la dette.

M. Biden a noté que le déficit budgétaire a diminué de plus de 350 milliards de dollars au cours de sa première année et que de nouvelles estimations du Trésor américain ont montré qu'il diminuerait de plus de 1 500 milliards de dollars cette année - la plus grande réduction du déficit en une seule année jamais enregistrée et une révision à la hausse par rapport aux 1 300 milliards de dollars prévus dans le budget du président publié plus tôt cette année, a déclaré le responsable.

Le département du Trésor estime également qu'il remboursera la dette nationale ce trimestre pour la première fois depuis 2016. (Reportage de Jarrett Renshaw ; Montage de Sam Holmes, Susan Heavey et Alex Richardson)