Biden vante l'importance du camionnage américain

Le président Joe Biden a vanté lundi l'importance de l'industrie américaine du camionnage, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, alors que l'administration s'est efforcée d'augmenter le nombre de chauffeurs routiers en attirant davantage de femmes et de vétérans.

La Maison Blanche a vanté l'augmentation des embauches de chauffeurs routiers et des permis de conduire commerciaux délivrés. Elle a déclaré que 100 grands employeurs ont lancé ces derniers mois des programmes d'apprentissage pour aider à former les nouveaux conducteurs.

M. Biden a déclaré que les agences et les entreprises américaines font davantage pour attirer les femmes au volant, mais il a ajouté qu'il fallait faire davantage pour améliorer les emplois dans le secteur du camionnage.

M. Biden a appelé à des changements "afin que nous puissions attirer davantage d'Américains vers des emplois offrant des salaires plus élevés, des temps d'attente réduits et une sécurité améliorée et bien plus encore."

La Maison Blanche a vanté les actions en cours pour faciliter le métier de chauffeur routier, notamment en facilitant la recherche d'un endroit pour se garer et en faisant davantage pour renforcer la sécurité sur le lieu de travail et les droits des travailleurs pour les chauffeurs.

M. Biden a été rejoint par le secrétaire aux transports, Pete Buttigieg, pour souligner les efforts déployés pour remédier aux faiblesses de longue date découlant des problèmes de main-d'œuvre dans l'industrie du camionnage.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une campagne d'un an visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement américaines contre les chocs climatiques et les tensions géopolitiques, afin de s'assurer que la Chine ou d'autres nations ne puissent pas militariser l'approvisionnement en marchandises.

M. Biden s'est concentré sur la reconstruction des chaînes d'approvisionnement américaines après les pénuries aiguës d'équipements de protection individuelle, notamment de masques et de gants, au début de la pandémie de COVID-19, et une pénurie de semi-conducteurs qui a rendu les voitures plus chères et a contribué à pousser l'inflation à son niveau le plus élevé depuis 40 ans.

M. Biden, qui s'exprimait devant trois gros camions sur la pelouse de la Maison Blanche, a fait remarquer que les camionneurs transportent environ 70 % de toutes les marchandises aux États-Unis. Il a fait l'obligation que le salaire moyen des camionneurs a chuté de près de 30 % en dollars corrigés de l'inflation depuis 1978.

"Dans cette industrie américaine emblématique, il est de plus en plus difficile d'élever une famille avec dignité et fierté", a déclaré M. Biden.

Certains transporteurs doivent remplacer 90 % de leurs travailleurs chaque année, selon les chiffres de la Maison Blanche. "Il n'est pas surprenant que tant de chauffeurs aient quitté leur emploi", a déclaré M. Biden.

L'American Trucking Associations a déclaré la semaine dernière que les revenus hebdomadaires des conducteurs avaient augmenté de plus de 25 % pour les conducteurs de camions de longue distance et de chargements complets depuis le début de 2019.

Le plan visant à augmenter le nombre de conducteurs de camions, lancé en 2021, a gonflé les embauches, avec plus de permis de conduire commerciaux disponibles au cours des deux premiers mois de cette année par rapport à la période correspondante de l'année dernière, selon le communiqué. (Reportage de Nandita Bose à Washington ; Montage de Bradley Perrett et David Gregorio)