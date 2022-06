Biden vante les mérites de silos à grains temporaires à la frontière ukrainienne pour aider les exportations

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février et le blocus de ses ports de la mer Noire, les expéditions de céréales sont au point mort et plus de 20 millions de tonnes sont bloquées dans les silos. L'Ukraine a prévenu qu'elle était confrontée à une pénurie de silos pour une nouvelle récolte de céréales.

La guerre a alimenté la flambée des prix des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais.

La Russie et l'Ukraine représentent près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé. L'Ukraine est également un important exportateur de maïs et d'huile de tournesol et la Russie un exportateur clé d'engrais.

"Je travaille en étroite collaboration avec nos partenaires européens pour faire sortir sur le marché 20 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine afin de contribuer à faire baisser les prix des denrées alimentaires", a déclaré M. Biden lors d'une convention syndicale à Philadelphie. "Il ne peut pas sortir par la mer Noire, car il serait soufflé hors de l'eau".

Depuis le début du conflit, l'Ukraine et la Russie ont posé des mines marines. Quelque 84 navires étrangers sont toujours bloqués dans les ports ukrainiens - dont beaucoup ont des cargaisons de céréales à bord.

M. Biden a déclaré que les États-Unis travaillaient sur un plan visant à faire sortir les céréales d'Ukraine par voie ferrée, mais il a fait remarquer que l'écartement des rails ukrainiens est différent de celui des rails européens, de sorte que les céréales doivent être transférées dans différents trains à la frontière.

"Nous allons donc construire des silos, des silos temporaires, aux frontières de l'Ukraine, y compris en Pologne", a déclaré M. Biden.

Il a ajouté que le grain pourrait être transféré de ces wagons ukrainiens dans les nouveaux silos, puis sur des wagons de marchandises européens pour "l'acheminer vers l'océan et le faire traverser le monde."

"Mais cela prend du temps", a-t-il ajouté.

Le ministère ukrainien de l'agriculture a déclaré mardi que les pays européens envisageaient de fournir des silos temporaires pour "préserver la récolte et garantir les futurs approvisionnements en céréales sur les marchés mondiaux", mais n'a pas donné d'autres détails.

L'Ukraine a déclaré que le meilleur moyen de relancer rapidement ses exportations de céréales était de passer par la mer Noire.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tente de négocier ce qu'il appelle un "accord global" pour reprendre à la fois les exportations ukrainiennes par la mer Noire et les exportations russes de nourriture et d'engrais, qui, selon Moscou, ont été affectées par les sanctions occidentales. L'ONU a jusqu'à présent qualifié les pourparlers avec la Russie de "constructifs".