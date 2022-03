Biden veut libérer 1 million de barils de pétrole par jour pour faire baisser les prix à la pompe

L'objectif de M. Biden est de tenter de faire baisser les prix de l'essence qui ont grimpé en flèche ces derniers mois, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

M. Biden doit faire l'annonce à 13 h 30 EDT (17 h 30 GMT) à la Maison Blanche.

"Après avoir consulté ses alliés et partenaires, le président annoncera la plus grande libération de réserves de pétrole de l'histoire, mettant sur le marché un million de barils supplémentaires par jour en moyenne - tous les jours - pendant les six prochains mois", a déclaré la Maison Blanche.

En outre, la loi sur la production de défense sera autorisée pour soutenir la production et le traitement des minéraux et des matériaux utilisés pour les batteries de grande capacité - tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite et le manganèse, a déclaré la Maison Blanche.

L'ampleur de la libération de pétrole de la réserve stratégique de pétrole a été décrite par la Maison Blanche comme sans précédent.

"Le monde n'a jamais connu de libération de réserves de pétrole à ce rythme de 1 million par jour pendant une telle durée. Cette libération record fournira une quantité historique d'approvisionnement qui servira de pont jusqu'à la fin de l'année, lorsque la production nationale augmentera", a-t-elle déclaré.

Le ministère de l'Énergie utilisera les revenus de la libération pour réapprovisionner le SPR dans les années à venir, a déclaré la Maison Blanche.