Biden vise les milliards d'argent des contribuables pour les pratiques de travail et d'approvisionnement des entreprises

Avec une nouvelle équipe de conseillers économiques aux tendances progressistes et un trésor de guerre fiscal constitué de trois projets de loi de dépenses massives, l'administration Biden utilise de nouvelles directives pour faire pression sur les entreprises afin qu'elles développent les services de garde d'enfants, produisent davantage aux États-Unis et embauchent de manière plus équitable.

Chaque président imprime sa marque sur la façon dont l'argent fédéral est dépensé, mais Biden a utilisé une gamme plus large d'outils, notamment des modifications fiscales, la mise en œuvre de nouvelles lois et l'intensification de l'application des lois antitrust pour provoquer le changement, a déclaré Ganesh Sitaraman, qui dirige une nouvelle initiative d'économie politique à l'université Vanderbilt.

"Ce que Biden et ses conseillers font, c'est résoudre des problèmes qui existent dans l'économie. Ils mettent en avant un programme visant à reconstruire les choses en Amérique ... et à s'attaquer au pouvoir des entreprises", a-t-il déclaré.

M. Biden a fait campagne sur une réinitialisation majeure de l'économie américaine, et contre l'idée popularisée pendant l'ère Ronald Reagan selon laquelle les réductions d'impôts pour les entreprises et les riches déclenchent des investissements qui se répercutent sur l'économie en général.

Mardi, le département du commerce a présenté les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent demander 52 milliards de dollars de subventions pour la fabrication de semi-conducteurs. Ces subventions exigent qu'elles prévoient l'accès de leurs travailleurs à des services de garde d'enfants, qu'elles utilisent des sources d'énergie à faible émission, qu'elles limitent les rachats d'actions et qu'elles permettent à leurs travailleurs de se syndiquer.

La loi de 430 milliards de dollars sur la réduction de l'inflation donne au Trésor américain la supervision de 270 milliards de dollars d'incitations fiscales, que l'agence dit concentrer sur les projets d'énergie propre qui paient de bons salaires aux travailleurs et embauchent des apprentis. Une disposition du ministère de l'Énergie dans la loi exige que les entreprises se concentrent sur la formation de la main-d'œuvre, assurent la diversité et engagent les communautés de "justice environnementale" dans la planification. Et le projet de loi bipartisan sur les infrastructures, d'un montant de 1 000 milliards de dollars, est truffé de quotas "Made in America".

Le cabinet de Biden supervisera ces fonds alors que toute autre action législative sur son programme économique semble condamnée.

Le contrôle de la Chambre des représentants par les Républicains signifie que les propositions contenues dans le projet de budget de Biden visant à quadrupler la taxe de 1 % sur les rachats d'actions, à frapper les compagnies pétrolières d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels et à imposer un impôt minimum de 20 % aux personnes gagnant 100 millions de dollars ou plus n'aboutiront probablement à rien. Des dispositions clés sur la garde d'enfants universelle et de meilleures conditions de travail pour les travailleurs du secteur de la garde d'enfants ont été retirées des projets de loi l'année dernière.

Cette année, Biden a l'intention de continuer à cibler ce qu'il considère comme le "profit" des entreprises, les prix gonflés des médicaments et d'autres abus, a déclaré à Reuters le directeur adjoint du Conseil économique national, Bharat Ramamurti. La poussée de Biden contre les frais de camelote imposés par les compagnies aériennes a déjà favorisé des revirements de la part de certaines compagnies aériennes, a-t-il noté. Mercredi, Eli Lilly a déclaré qu'il réduirait les prix de 70 % pour ses formes de médicaments les plus couramment prescrites, après que Biden ait ciblé à plusieurs reprises les fabricants de médicaments sur le coût.

"Je ne sous-estimerais pas la chaire d'intimidation", a déclaré M. Ramamurti.

DES ACCUSATIONS ANTI-BUSINESS

Curtis Dubay, économiste en chef de la Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand lobby d'entreprises au monde, a déclaré que les attaques de Biden sur la "cupidité des entreprises" et la "démagogie" reprenaient des thèmes vus pendant l'administration Obama, lorsque de nombreux conseillers économiques de Biden étaient également au gouvernement.

La position "anti-business" de Biden n'a pas été utile et la taxe sur le rachat d'actions a créé un "mauvais précédent", a-t-il déclaré. Cependant, bon nombre des objectifs de la Maison Blanche ont un large attrait pour les électeurs.

Ramamurti et d'autres disent que les entreprises ne devraient pas se plaindre, puisque les investissements fédéraux massifs dans le haut débit, les routes, les ponts et l'énergie propre les concurrencent, alors qu'elles ne font face qu'à une augmentation marginale des impôts.

"Dans l'ensemble, elles ont connu deux années formidables", a-t-il déclaré. "Nous avons créé un environnement très accueillant pour les entreprises qui veulent faire les choses de la bonne manière."

Au deuxième trimestre 2022, les bénéfices des entreprises américaines en pourcentage du PIB ont atteint leur plus haut niveau depuis les années 1950. Le pays a connu la plus forte augmentation des investissements directs étrangers de toutes les économies en 2021, selon le FMI, soit un gain de 506 milliards de dollars ou 11,3 %.

Les assistants et les économistes disent qu'ils s'attendent à ce que l'accent mis par Biden sur les abus des entreprises s'accentue à l'approche de l'élection de 2024, pariant sur les récents sondages qui montrent que la question continue de bien jouer avec les électeurs.

Ramamurti, Jared Bernstein, nommé par Biden au poste d'économiste en chef de la Maison Blanche, et Joelle Gamble, économiste en chef du département du travail, qui rejoint également le NEC, font tous pression depuis des années pour que les travailleurs obtiennent une plus grande part des bénéfices des entreprises.

Julie Su, qui vient d'être nommée secrétaire au travail, a lancé une campagne contre le "vol des salaires" par les employeurs en tant que militante syndicale.

Même Lael Brainard, ancienne vice-présidente de la Réserve fédérale et nouvelle directrice du NEC, qui est parfois rejetée par les groupes progressistes comme étant trop conservatrice, a déclaré en octobre dernier qu'il y avait "beaucoup de place" pour les détaillants et autres pour "recompresser les marges" et atténuer l'inflation.

Heather Boushey, un autre membre du Council of Economic Advisers, a déclaré à Reuters que la nouvelle équipe était axée sur la continuité et qu'elle s'en tiendrait fermement à la "vision économique de Biden, qui consiste à construire une économie à partir du bas et du milieu, et non du haut vers le bas".