Biélorussie-Un an après, Loukachenko réaffirme son pouvoir

par Natalia Zinets

KIEV, 9 août (Reuters) - Un an après sa réélection contestée, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a invité lundi les pays occidentaux à s'asseoir à la table des négociations au lieu de multiplier les sanctions visant son régime.

Lors d'une conférence de presse, il a réaffirmé avoir remporté honnêtement le scrutin du 9 août 2020 et déclaré qu'il protégeait le pays contre une révolte violente.

"Aujourd'hui la Biélorussie est au coeur des préoccupations du monde entier", a-t-il déclaré. L'an dernier, selon lui, certains "préparaient un scrutin honnête tandis que d'autres appelaient (...) au coup d'état".

Des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues l'an dernier, le plus important mouvement de contestation en Biélorussie depuis l'arrivée d'Alexandre Loukachenko au pouvoir en 1994.

Le président biélorusse a entrepris une violente répression au cours de laquelle ses principaux opposants ont été emprisonnés ou ont dû s'exiler. Selon l'opposition, plus de 600 prisonniers politiques sont derrière les barreaux.

Depuis, les manifestations dans le pays ont perdu de leur ampleur.

Les pays occidentaux ont imposé des sanctions à l'encontre de la Biélorussie à la suite de la répression de l'opposition. D'autres sanctions ont été prises après l'atterrissage forcé, fin mai, d'un vol de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair afin de permettre l'arrestation du journaliste dissident Roman Protassevitch.

Lundi, la Grande-Bretagne a annoncé de nouvelles mesures de sanctions visant les exportations biélorusses de potasse et de pétrole.

"Le régime de Loukachenko continue de piétiner la démocratie et de violer les droits humains en Biélorussie", a déclaré Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères.

Interrogé sur ces sanctions, le président biélorusse a déclaré que la Grande-Bretagne devrait "s'étouffer avec".

"Vous êtes les toutous de l'Amérique", a-t-il ajouté à l'adresse des dirigeants britanniques.

Le président biélorusse continue de bénéficier du soutien politique et financier de la Russie, allié traditionnel de son pays.

La situation politique en Biélorussie est revenue sur le devant de la scène la semaine dernière après la tentative de rapatriement de force de l'athlète Kristsina Tsimanouskaïa, désormais réfugiée en Pologne.

Des Biélorusses vivant à l'étranger ont organisé dimanche des rassemblements contre le président Loukachenko dans plusieurs capitales européennes, dont Kiev, Londres, Varsovie et Vilnius.

"Il y a un an aujourd'hui, le droit d'élire librement son dirigeant a été retiré au peuple de Biélorussie. L'UE est résolument à vos côtés et continuera de l'être", a écrit le président du Conseil européen, Charles Michel, dans un tweet. (Reportage Natalia Zinets, rédigé par Matthias Williams, version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault et Marc Angrand)