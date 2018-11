Bien gérer son entreprise à l'ère de l'industrie 4.0

Par Pierre BAUDOIN, Directeur Général de ABAS France

Difficile de croire que les principales inventions manufacturières d'il y a 200 ans aient été conçues à partir d'un processus aussi rudimentaire que la vapeur. Ces dix dernières années, la gestion d'entreprise et la fabrication ont été frappées de plein fouet par une tempête technologique turbulente, qui a altéré de façon irréversible tous les aspects de l'industrie.

L'ère de l'industrie 4.0 est en plein essor et les changements qu'elle suppose sont un grand défi pour nombre d'entreprises. Cette transformation mondiale implique un passage complet au numérique si les entreprises souhaitent rester compétitives dans leur secteur de marché.

Une entreprise prospère et tournée vers le futur sait bien que pour une gestion d'entreprise de premier ordre, il faut constamment s'adapter à son environnement. Voilà pourquoi elle ne consacrera pas seulement son budget à l'investissement dans les meilleures machines, mais également aux nouvelles technologies, sans oublier la formation de son personnel.

Moteur principal de la société, les employés sont capables de piloter la marque efficacement vers les objectifs finaux. Ce serait comme si une écurie automobile investissait tout son capital dans l'ingénierie et la mécanique de la voiture sans engager ni le meilleur pilote ni les ingénieurs les mieux formés.

L'ERP et l'IoT, héros de la gestion d'entreprise 4.0

S'ils ne le sont pas déjà, les logiciels ERP et l'Internet des Objets (IoT = Internet Of Things) seront au centre des opérations des fabricants, pour aider à connecter toute l'entreprise. L'IoT a permis d'élargir les capacités de communication des fabricants modernes et créer des liens entre les personnes, produits, machines, réseaux ainsi qu'un univers incommensurable de données discrètes.

Les systèmes ERP évitent que la complexité des processus métier provoque le chaos dans l'organisation et, avec l'aide de l'IoT, l'ERP permet également de réguler le flux de données au travers de l'automatisation des processus, en fournissant un accès aux informations requises en temps réel.

Pour parvenir à une gestion d'entreprise 4.0, les sociétés doivent comprendre les dernières avancées de l'industrie 4.0 et interpréter avec certitude les signaux technologiques pour pouvoir prédire à quel moment et de quelle façon ces innovations vont affecter leur secteur d'activité.

De plus, les organisations devront innover de façon constante et à la vitesse à laquelle se produisent les changements. Il faudra investir dans l'équipe humaine et dans les technologies clés, telles que les systèmes ERP, la Business Intelligence ou les systèmes de gestion documentaire, en se tenant à l'écart des modes passagères.

Logiciels de gestion (ERP), internet des objets (Iot) et industrie 4.0 sont de ce fait des composantes désormais indissociables que les professionnels de l'industrie doivent intégrer. Attention donc à prendre en compte toutes ces composantes pour réussir son projet de gestion et embrasser la nouvelle révolution technologique de l'industrie.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: abas via Globenewswire