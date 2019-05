Bien maitriser sa gestion d'infrastructure : un sujet-clé pour les exploitants de sites

Les gestionnaires de stade, de gare, d'aéroport, de centre commercial, ou encore d'hôpital ont une préoccupation commune : la fréquentation de leur établissement. La gestion des flux en est un aspect primordial, notamment concernant le niveau de sécurité et le degré d'accessibilité de l'établissement, mais aussi en matière de qualité d'accueil. Respecter les normes de sécurité inhérentes aux établissements recevant du public, garantir la sûreté des personnes et offrir l'accessibilité pour tous représentent les bases d'une offre de qualité. Cela fait partie des prérogatives majeures des gestionnaires et représente un critère notable de popularité.

Quelques questions à se poser pour mener à bien son projet

Quels sont les niveaux de fréquentation ? Comment augmenter la fluidité des cheminements ? Comment gérer les accès ? Comment planifier les interventions d'urgences ? Quels sont les espaces à forte visibilité ? Quelle procédure enclencher en cas de crise ? Comment se préparer aux aléas ? Comment améliorer la lisibilité de l'information ? Comment rationaliser la qualité des espaces commerciaux ? Toutes ces interrogations sont légitimes à bien des égards et doivent faire partie du processus de réflexion initié par les gestionnaires d'infrastructures.

Le digital comme nouvel allié des transformations à mener

Les technologies jouent un rôle-clé dans la rationalisation des espaces publics. Elles permettent d'évaluer virtuellement un établissement sur de nombreux points : évacuation, capacité maximum, accessibilité PMR, niveau de connexion avec l'environnement urbain, vérification des normes, visibilité des enseignes commerciales, zones de chalandise ou encore planification de la signalétique. La modélisation et la simulation des flux forment un outil idéal de conception, de coopération et d'analyse, aussi bien d'un point de vue commercial que fonctionnel.

La simulation permet de répondre aux attentes des gestionnaires qui pourront prendre des décisions reposant sur des indicateurs fiables. Que ce soit lors des phases d'avant construction ou lors de la rénovation, de l'agrandissement ou de la redistribution des bâtiments, cette approche s'avère indispensable pour concevoir des infrastructures modernes où l'utilisateur occupe une place centrale.

Pas de technologies sans intelligence

En complément de la technologie, il est utile de s'appuyer sur des bureaux d'études spécialisés en gestion des flux. Leur rôle est d'accompagner pas-à-pas les gestionnaires d'infrastructures et leurs experts dans leurs projets, depuis leur conception jusqu'à leur gestion opérationnelle.

En effet, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la sûreté ou encore de la mobilité des personnes, la technologie ne peut que compléter l'expertise humaine et non la supplanter. Ainsi, les bureaux d'études apportent une expertise métier aux experts opérationnels de la gestion d'infrastructures. Leurs conseils en gestion des flux permettent aux équipes en place de tirer le maximum d'avantages des technologies.

La pertinence des simulations nécessite en effet un travail d'analyse amont conséquent pour définir les scénarii. Cette phase de captation des besoins et des données est essentielle dans la définition des variables à prendre en considération. Il est donc crucial de se référer non seulement à la bonne technologie mais aussi aux bonnes personnes.

Par JADE AUREGLIA - Directrice d'étude chez Onhys

