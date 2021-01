Biens de consommation Une croissance de ventes

La plupart des grands groupes ont enregistré une progression de leur activité au troisième trimestre, même si certains secteurs ne bénéficient toujours pas d’un redressement.



Les exportations françaises de cosmétiques, premières au monde, ne devraient pas se redresser avant 2023. Le marché français sera en repli cette année, avec le recul du parfum et du maquillage.

Un redressement des performances au troisième trimestre

Procter & Gamble a continué à profiter, sur la période, de la demande accrue pour les produits de nettoyage depuis le début de la pandémie. Son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son année fiscale a bondi de 9% à 19,32 milliards de dollars. Du côté de Henkel, la croissance organique des ventes a atteint plus de 3,9% au troisième trimestre, à environ 5 milliards d'euros. Toutes les unités commerciales ont contribué à cette bonne performance. Chez L'Oréal la hausse des ventes s'est établie à 1,6 % sur la période en comparable (contre -18,8 % au deuxième trimestre). Toutes les divisions, sauf le luxe ont renoué avec la croissance. Néanmoins le géant mondial des cosmétiques a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 7,4% à 20 milliards d'euros sur neuf mois. Outre-Atlantique, malgré une nette amélioration, un plan de restructuration a été annoncé, avec la fermeture de magasins et jusqu'à 400 suppressions de postes. Le groupe veut tenir compte de l'évolution de la consommation de luxe aux Etats-Unis, avec un délaissement des grands magasins et des centres commerciaux au profit des ventes en ligne.

Réduction de l'emprunte carbone pour les produits d'entretien

Suite aux préoccupations environnementales croissantes des consommateurs, les lessives, produits d'entretien de la maison bio ou verts sont en plein essor. De même que le créneau des produits naturels, comme le bicarbonate de soude, le savon noir ou le vinaigre ménager. Les bonnes performances de petites marques comme YOU, Maison Verte (groupe Swania) ou L'Arbre Vert incitent les géants du secteur à prendre un virage écologique. Swania est le numéro deux des produits d'entretien écologiques derrière L'Arbre Vert. Le groupe Unilever va investir 1 milliard d'euros pour abandonner complètement les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles pour ses produits d'entretien et de nettoyage d'ici à 2030.