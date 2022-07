Biens de consommation : des marges en recul

Les géants mondiaux de la grande consommation surmontent sans grande difficulté, pour le moment, la flambée de leurs coûts de production et augmentant leurs prix. Néanmoins les performances devraient flancher sur la seconde partie de l'année. Le marché de l'hygiène-beauté français n'a pas retrouvé son niveau pré-crise sanitaire.



Une hausse des coûts pesant sur les marges

Au troisième trimestre de son exercice (clos en juin), Procter & Gamble a affiché un chiffre d'affaires de 19,4 milliards de dollars, soit 7% de plus que lors de la même période en 2021 et plus que les 18,7 milliards prévus par le marché. Cette croissance s'explique autant par une hausse des prix (+5%) que par l'augmentation des volumes de ventes (+3%).

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Unilever a, lui, progressé de 7,3 %, avec des prix contribuant à la croissance à hauteur de 8,3% quand les volumes se sont contractés de 1%. Toutefois le groupe ne pense pas restaurer ses marges avant 2023 ou 2024. Quant à Henkel, il a même dégradé ses prévisions. Il prévoit désormais un bénéfice par action (BPA) ajusté en baisse de 15% à 35% à taux de change constants cette année. Il a pourtant enregistré une croissance organique de ses ventes meilleure que prévu au premier trimestre, avec une hausse de 7,1% (contre 3,6% prévue par le consensus d'analystes).

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.