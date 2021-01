Bientôt la fin des bulletins de versement rouge et orange

Berne (awp) - PostFinance poursuit la numérisation des opérations de paiements. A compter du 30 septembre 2022, le bras financier de la Poste, abandonnera les bulletins de versement rouge (BV) et orange (BVR). Ils seront remplacés par la "QR-facture" et le système de facturation numérique eBill.

Depuis plusieurs années, la place financière suisse procède à l'harmonisation et à la transition numérique du trafic suisse des paiements sous la direction de SIX, société en charge notamment de l'infrastructure financière helvétique, précise mardi PostFinance. L'étape précédente du processus, soit l'adoption de la "QR-facture" à fin juin 2020, a constitué le lancement d'une période de transition permettant d'utiliser aussi bien les BV et BVR que les factures dotées d'un code QR.

PostFinance a désormais fixé la date de retrait du marché des bulletins de versement rouge et orange au 30 septembre 2022. Les bulletins de versement actuels de tous les clients des banques suisses seront ainsi définitivement supprimés.

