Bientôt une voiture électrique Huawei ?

Huawei serait en négociations avancées avec le groupe public Chongqing Changan Automobile et d'autres constructeurs pour utiliser leurs usines en vue de produire des véhicules électriques. L'entreprise serait en parallèle en discussions avec BAIC BluePark New Energy Technology, également sponsorisé par Pékin.

Ce plan annonce un changement de cap potentiellement important pour Huawei, après près de deux ans de sanctions américaines qui ont réduit son accès aux principales chaînes d'approvisionnement, l'obligeant à vendre une partie de son activité de smartphones, Honor, pour maintenir la marque en vie.

Toutefois, un porte-parole d'Huawei a démenti les informations de Reuters. "Huawei n'est pas un constructeur automobile. Cependant, grâce aux TIC, nous voulons être un fournisseur de composants numériques pour la voiture", a nuancé un porte-parole. Mais les sources de l'agence de presse soutiennent qu'Huawei a commencé à concevoir en interne les VE. Changan, qui fabrique des voitures avec Ford, a refusé de commenter. BAIC BluePark s'est muré dans le silence. Les deux actions ont toutefois fortement réagi à l'annonce en s'adjugeant plus de 8%.

20% de véhicules électriques, hybrides ou hydrogène en Chine d'ici 2025

La percée des entreprises chinoises dans le véhicule électrique est favorisée par les autorités, qui y voient une façon de s'emparer du secteur et de réduire la pollution atmosphérique chronique qui frappe la Chine. Dans le pays, les VE (électriques), les hybrides et les VH (hydrogène) devraient représenter 20% des ventes annuelles d'ici 2025. Elles devraient atteindre 1,8 million d'unités cette année, après 1,3 million en 2020.

"Les nouvelles restrictions américaines sur les semiconducteurs ont lentement étranglé la société… il est donc logique que la société se tourne vers des industries moins gourmandes en puces afin de maintenir ses activités", a déclaré Dan Wang, un analyste technologique de la société de recherche Gavekal Dragonomics.

Aux États-Unis, Amazon.com et Alphabet développent également des technologies liées à l'automobile ou investissent dans des start-ups de voitures intelligentes. En Chine, Baidu et Foxconn sont également intéressés. Huawei travaille déjà avec le secteur automobile, dont il est un fournisseur de technologies (logiciels embarqués, capteurs, matériel de communication…). Des partenariats sont en cours avec Daimler, General Motors et SAIC Motor pour développer conjointement des technologies automobiles intelligentes.

Huawei a obtenu au moins quatre brevets liés aux VE cette semaine, dont des méthodes de recharge entre les véhicules électriques et de vérification de l'état de la batterie, selon les registres officiels des brevets chinois.