Big Hit Entertainment : la K-Pop en bourse, une expérience singulière 0 15/10/2020 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Big Hit Entertainment a fait ses débuts sur le marché Sud-Coréen ce matin. Des débuts éclatants, même si les spécialistes s’inquiètent de la dépendance énorme des revenus aux stars du groupe BTS. Un gros coup évalué à environ 8,4 milliards de dollars au prix de départ Big Hit Entertainment, le label du groupe sud-coréen BTS, a fait son entrée en bourse avec une valorisation de 8,4 milliards de dollars jeudi, avant que les inquiétudes concernant les revenus de la société ne fassent chuter les actions en dessous du cours d’ouverture. Les revenus de Big Hit Entertainment dépendent fortement du boys band BTS ce qui explique ce qui s’est passé en séance. Le titre cotait 270 000 wons (environ 200 euros) à l’ouverture soit exactement le double de son prix d'introduction en bourse (fixé à 135 000 wons). Il a touché un sommet encore plus élevé à 351 000 wons avant de se dégonfler et de retomber juste en dessous du prix d’ouverture. Source Bloomberg L'intérêt pour la troisième plus grande introduction en bourse de l'année en Corée du Sud a été élevé, avec près de la moitié des 10 millions d'actions négociables de Big Hit qui ont changé de mains ce matin. Les analystes reconnaissent à BTS un savoir-faire certain en terme de communication, et de maîtrise des outils digitaux. De plus, le succès de leurs concerts en ligne a en partie compensé les pertes liées à la COVID. Réactives les Pop-stars! Mais là où le bât blesse, c’est que Big Hit est très dépendant de ses artistes vedettes. Le groupe, en tête du palmarès, qui a un énorme succès mondial, a représenté 87,7 % des revenus du label au cours du premier semestre 2020. Ce n’est donc pas sans soulever quelques inquiétudes. Service militaire fatal ? En effet, les revenus sont particulièrement vulnérables à la capacité que le groupe a en terme de création de valeur. Que se passerait-il si ce dernier ne faisait plus recette ? "L'industrie est en plein essor, mais elle est également très cyclique et subit de nombreuses fluctuations", a déclaré Kim Hyun-Yong, analyste chez Hyundai Motor Securities, citant des obstacles potentiels tels que le service militaire obligatoire du pays. À titre d’information, les membres du groupe sont tous en passe d’accomplir leur devoir au cours des cinq prochaines années. Le membre le plus âgé de la bande devant s'engager d'ici la fin de l'année prochaine et les six autres membres au cours des cinq années suivantes. Des appels de plus en plus nombreux ont été lancés pour que les membres du groupe soient dispensés de cet engagement de deux ans. Certains affirment qu'ils font déjà beaucoup pour leur pays sans porter d'uniforme militaire. Ajoutons que le fondateur et co-PDG de Big Hit, Bang Si-hyuk, a déclaré que l'entreprise prévoyait de créer de nouvelles chaînes de valeur. "Nous continuerons à rechercher, à remettre en question, à découvrir des modèles commerciaux innovants et à les appliquer pour continuer à croître sur le marché mondial", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'introduction en bourse. Cela suffira t-il à pérenniser la valeur du titre? Affaire à suivre...

Eliot Reboul © Zonebourse.com 2020

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue