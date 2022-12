Bilan 2022 : pas grand monde sur le dance floor

Si vous pensiez éviter la tempête en misant sur les Goliaths de la bourse, c’est raté. Mark Zuckerberg n’abandonne pas son idée de Metaverse et envoie les actions Meta dans les profondeurs. La capitalisation du géant des réseaux sociaux, chahuté par TikTok et les mesures de protection des utilisateurs d’Apple, cède 600 milliards de dollars en à peine douze mois. Miser sur Amazon n’aurait pas été une meilleure solution. Jeff Bezos se disperse sur mille et un business. Amazon.com devient déficitaire quand la marque de véhicules électriques Rivian n’affiche guère meilleure mine. Introduite l’année dernière en surfant sur le succès de Tesla, le constructeur chute de 82% depuis le 1er janvier. Soit quelque 60 milliards de dollars évaporés… Elon Musk ne fait pas beaucoup mieux. Tesla est en chute libre (-68%) depuis que son CEO, sur qui repose toute l’image de la marque, s’amuse avec son dernier achat à 40 milliards. Ses sautes d’humeurs et prises de positions discutables sur le réseau de l’oiseau bleu ne passent pas auprès de tout le monde, effritant peu à peu l’image de génie que Musk s’était construit suite à ses divers succès entrepreneuriaux. Bref, les super-patrons n’ont pas eu la cote cette année. Même les secteurs où l’optimisme général régnait en 2021 n’ont pas échappé à la correction. L’entreprise américaine de conception et fabrication de semi-conducteurs AMD cède 55%. Une performance à l’image de ses rivaux du secteur : Nvidia -51%, ASML -30% et TSMC -38%.

Des scandales ? En veux-tu en voilà. Bien sûr, comment ne pas citer la chute de FTX. Toujours en attente de son procès, SBF a gagné sa place au Panthéon des Escrocs et s’assied désormais avec légitimité aux côtés des Bernard Madoff et Elizabeth Holmes. L’hexagone n’a pas échappé à cette grande tendance de l’année 2022. Orpéa, Teleperformance et H2O nous offrent également un joli millésime d’affaires que nous ne sommes pas près d’oublier. Pour poursuivre sur les tendances 2022, il faut croire que la fin de la mode COVID-19 a déjà sonné. Les actions-COVID subissent un dur retour à la réalité. Beyond Meat cède 81%, Zoom recule de 63%, Spotify perd 66%, Snapchat oublie 81% et Netflix baisse de 52%.

Bref, tous les investisseurs font la soupe à la grimace. Tous ? Non ! Un groupe d'irréductibles s’amuse encore et toujours.

Comme souvent dans les marchés moribonds, les investissements sur des secteurs ennuyeux et peu dynamiques vous épargnent souvent des hausses exponentielles et irrationnelles mais aussi des baisses éclairs. Parier sur les énergéticiens ou le secteur médical vous aurait donc rapporté gros cette année. La pharmaceutique, secteur défensif typique, affiche une bonne performance cette année.

Secteurs S&P 500

Energy : +56.6%

Utilities : -0.6%

Consumer Staples : -2.8%

Health Care : -3.2%

Industrial : -6.8%

Financial : -12.2%

Materials : 13.7%

Real Estate : - 28.1%

Technology : -28.3%

Consumer Discretionary : -36.7%

Communication : 38.3%

Enfin, sur fond de tension énergétique, probablement élu sujet phare de l’année 2022, les producteurs et raffineur s’en sortent très bien en 2022 :

Exxon : +85%

Chevron : +57%

BP : +37%

Shell : +33%

Total Energies : +41%

Engie : +11%

Bref, restez optimiste car…

“Le marché prend l’escalier pour monter, et l’ascenseur pour descendre”

…et à 2023

Clin D'Oeil par Amandine Victor