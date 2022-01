Bilan au 31 décembre 2021 du contrat de liquidité de Plant Advanced Technologies PAT avec la société TP ICAP (Europe)

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) (FR0010785790 – ALPAT FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

5 446 titres

29 008,67 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 528 titres 108 280,50 EUR 272 transactions VENTE 4 002 titres 78 666,00 EUR 181 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 920 titres

59 225,59 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 26/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4 281 titres

42 004,74 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Plant Advanced Technologies PAT - plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

ANNEXE Achats Vente ALPAT FP Nombre de

Transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

Transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 272 5 528 108 280,50 181 4 002 78 666,00 20210701 1 1 22,10 1 1 22,10 20210702 4 185 4 022,90 1 1 22,10 20210705 1 1 22,10 1 1 22,10 20210706 1 1 22,00 1 1 22,00 20210707 5 291 6 250,80 2 2 43,30 20210708 6 301 6 263,10 1 1 21,10 20210709 2 49 1 000,00 1 1 20,80 20210712 1 1 20,70 1 1 20,70 20210713 2 61 1 256,80 1 1 20,80 20210714 6 241 4 920,70 1 1 20,70 20210715 2 51 1 015,50 1 1 20,50 20210716 4 138 2 737,55 1 1 19,95 20210719 5 171 3 382,95 1 1 19,95 20210720 2 41 787,50 1 1 19,50 20210721 5 161 3 055,50 2 2 39,00 20210722 5 141 2 661,40 2 83 1 610,20 20210723 5 130 2 455,50 1 1 19,20 20210726 1 1 18,85 1 1 18,85 20210727 1 1 19,05 1 1 19,05 20210728 1 1 18,85 2 94 1 785,85 20210729 1 1 18,90 1 1 18,90 20210730 1 1 18,85 2 161 3 074,85 20210802 2 41 766,80 1 1 18,80 20210803 4 121 2 255,00 2 120 2 291,90 20210804 1 1 19,00 2 161 3 075,00 20210805 1 1 19,10 2 17 324,70 20210806 4 121 2 262,70 1 1 18,70 20210809 0 0 0,00 0 0 0,00 20210810 2 23 432,40 1 1 18,80 20210811 2 31 582,85 1 1 18,85 20210812 2 31 576,80 1 1 18,80 20210813 4 121 2 226,40 3 155 2 946,50 20210816 1 1 18,80 3 212 4 027,80 20210817 1 1 19,00 2 11 209,50 20210818 1 1 19,05 2 52 993,15 20210819 1 1 19,10 1 1 19,10 20210820 2 31 581,60 1 1 19,10 20210823 1 1 19,05 1 1 19,05 20210824 1 1 18,85 1 1 18,85 20210825 1 1 18,90 6 408 7 922,55 20210826 2 25 485,35 4 281 5 592,25 20210827 1 1 20,10 1 1 20,10 20210830 2 5 99,00 2 15 304,00 20210831 1 1 20,00 1 1 20,00 20210901 1 1 20,00 1 1 20,00 20210902 2 3 59,85 1 1 19,95 20210903 1 1 20,20 1 1 20,20 20210906 1 1 20,20 1 1 20,20 20210907 1 1 20,30 1 1 20,30 20210908 1 1 20,20 1 1 20,20 20210909 3 61 1 212,10 1 1 20,10 20210910 5 171 3 333,35 1 1 19,85 20210913 1 1 19,60 2 63 1 234,80 20210914 2 21 404,60 2 111 2 181,10 20210915 1 1 19,75 2 24 475,15 20210916 4 121 2 333,10 1 1 19,60 20210917 3 51 984,30 1 1 19,30 20210920 3 51 985,60 1 1 19,60 20210921 1 1 19,65 2 121 2 389,65 20210922 1 1 19,75 1 1 19,75 20210923 1 1 19,60 1 1 19,60 20210924 1 1 19,85 1 1 19,85 20210927 1 1 19,75 1 1 19,75 20210928 5 161 3 102,25 1 1 19,75 20210929 2 2 38,20 6 545 10 845,70 20210930 5 201 3 937,90 2 101 2 059,90 20211001 1 1 19,85 3 211 4 226,85 20211004 1 1 20,40 4 250 5 148,60 20211005 3 81 1 628,10 1 1 20,10 20211006 2 31 626,40 1 1 20,40 20211007 1 1 20,50 1 1 20,50 20211008 1 1 20,10 2 3 61,30 20211011 1 1 20,30 1 1 20,30 20211012 1 1 20,00 1 1 20,00 20211013 1 1 20,10 1 1 20,10 20211014 2 31 620,40 4 208 4 296,00 20211015 4 161 3 236,70 1 1 20,70 20211018 1 1 20,70 1 1 20,70 20211019 2 4 80,70 1 1 20,40 20211020 1 1 20,50 1 1 20,50 20211021 2 15 301,70 1 1 20,30 20211022 1 1 20,10 1 1 20,10 20211025 4 94 1 870,65 1 1 20,40 20211026 2 31 613,80 1 1 19,80 20211027 1 1 19,85 2 101 2 049,85 20211028 2 24 478,85 1 1 20,00 20211029 2 2 39,90 1 1 19,95 20211101 1 1 19,80 1 1 19,80 20211102 1 1 20,40 2 101 2 060,40 20211103 2 31 620,30 1 1 20,30 20211104 2 31 618,50 1 1 20,00 20211105 2 61 1 213,95 1 1 19,95 20211108 1 1 20,20 2 2 40,40 20211109 1 1 20,00 1 1 20,00 20211110 1 1 19,85 1 1 19,85 20211111 1 1 19,90 1 1 19,90 20211112 1 1 19,90 1 1 19,90 20211115 1 1 19,85 1 1 19,85 20211116 3 81 1 589,35 1 1 19,85 20211117 2 31 608,00 1 1 20,00 20211118 3 71 1 389,60 1 1 19,60 20211119 4 171 3 291,75 1 1 19,25 20211122 3 87 1 682,20 1 1 19,40 20211123 3 103 1 991,00 1 1 19,40 20211124 1 1 19,40 1 1 19,40 20211125 1 1 19,65 1 1 19,65 20211126 3 57 1 099,40 1 1 19,40 20211129 1 1 19,30 1 1 19,30 20211130 2 31 593,75 1 1 19,25 20211201 3 101 1 916,80 1 1 19,30 20211202 5 161 3 010,30 2 2 38,65 20211203 1 1 19,10 1 1 19,10 20211206 1 1 19,10 1 1 19,10 20211207 2 3 56,60 2 99 1 895,80 20211208 1 1 19,00 1 1 19,00 20211209 1 1 19,00 1 1 19,00 20211210 3 51 962,50 1 1 19,00 20211213 4 106 1 991,35 1 1 18,85 20211214 4 88 1 641,10 1 1 18,75 20211215 2 7 130,90 1 1 19,00 20211216 3 51 948,60 1 1 18,60 20211217 4 101 1 852,00 1 1 18,50 20211220 3 51 931,85 1 1 18,35 20211221 3 49 885,90 2 2 37,00 20211222 3 81 1 468,15 1 1 18,15 20211223 2 31 561,45 1 1 18,45 20211224 1 1 18,20 2 57 1 054,20 20211227 1 1 18,40 1 1 18,40 20211228 1 1 18,25 1 1 18,25 20211229 1 1 18,20 1 1 18,20 20211230 1 1 18,20 1 1 18,20 20211231 1 1 18,35 2 129 2 399,15

