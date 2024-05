Le ministère américain de l'agriculture publiera vendredi ses premières perspectives officielles pour la prochaine campagne de commercialisation 2024-25. La baisse des prix et les récents événements météorologiques pourraient entraîner un changement de dynamique parmi les principaux exportateurs au cours des prochains mois.

Les disponibilités mondiales de maïs en 2024-25 devraient atteindre leur niveau le plus élevé depuis six ans et celles de soja leur niveau le plus élevé depuis toujours, tandis que les stocks de blé devraient se situer bien en dessous des moyennes récentes et n'augmenter que marginalement sur l'année. Les stocks américains, en particulier ceux de soja, risquent de perdre des parts de marché supplémentaires au profit d'exportateurs rivaux.

UNE BOMBE BRÉSILIENNE ?

Les négociants pourraient vouloir se préparer à des perspectives de récolte massive de soja brésilien pour 2024-25 à la suite des commentaires des fonctionnaires de l'USDA le mois dernier. Il y a un an, l'USDA a commencé la récolte de soja 2023-24 avec un record de 163 millions de tonnes, bien que l'agence aurait été encore plus haut avec le recul.

Début avril, l'attaché de l'USDA à Brasilia prévoyait pour le Brésil une récolte de soja de 157,5 millions de tonnes en 2024-25, avec une augmentation annuelle de 1 % des plantations. La superficie officielle de l'USDA pour 2023-24 est supérieure de 1,5 % à celle des attachés, ce qui montre que l'USDA n'a pas peur d'aller plus loin, car ses prévisions officielles ne doivent pas nécessairement correspondre à celles des attachés.

Ces dernières années, les prévisions initiales de mai de l'USDA pour la récolte de soja brésilienne ont dépassé de 10 millions de tonnes les prévisions de l'attaché précédent, et une récolte brésilienne importante pourrait déplacer les exportations de soja américain, en particulier si la demande chinoise est décevante.

Vendredi, les analystes pourraient enfin obtenir la réduction de la récolte de soja brésilienne de 2023-24 qu'ils attendaient avec les récentes inondations meurtrières dans le sud du Brésil, ce qui pourrait réduire la production de 2 millions de tonnes ou moins.

Selon les estimations commerciales de vendredi, la récolte de soja brésilienne de 2023-24 s'élèverait à 152,6 millions de tonnes, contre 155 millions de tonnes le mois dernier, bien que l'USDA ne puisse pas ou ne veuille pas préestimer les pertes dues à un événement encore en cours.

La Conab publiera sa prochaine mise à jour mardi, de sorte que les discussions entre l'USDA et la Conab pourront reprendre la semaine prochaine, si nécessaire. L'agence brésilienne a publié des estimations pour le maïs et le soja nettement inférieures à celles de l'USDA cette saison.

PLUS D'INFORMATIONS SUR L'ATTACHEMENT

Les attachés étrangers de l'USDA ont publié des perspectives initiales pour 2024-25 au cours des dernières semaines et celles-ci pourraient fournir des informations avant les chiffres de vendredi.

Le poste de l'USDA à Pékin à la fin du mois de mars prévoit que les importations de soja de la Chine pour 2024-25 resteront inchangées par rapport à l'année précédente, à 103 millions de tonnes, car l'utilisation accrue de farine de soja dans les rations alimentaires sera compensée par une demande plus faible dans le secteur porcin.

L'attaché de Pékin a estimé que la production de maïs de la Chine pour 2024-25 atteindrait un nouveau record et que les importations diminueraient de 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 20 millions de tonnes. Les importations chinoises de blé en 2024-25 ont été considérées comme inchangées sur l'année, à 10 millions de tonnes, et l'Argentine a été enregistrée comme fournisseur potentiel de blé à la Chine au début de 2024.

Les agriculteurs argentins hésitent à planter du maïs en 2024-25 et privilégient le soja suite à la situation de la cicadelle, et l'attaché de l'USDA prévoit que la superficie de maïs récoltée sera la plus basse en sept ans. À la mi-avril, l'attaché a réduit la production de maïs de l'Argentine pour 2023-24 à 51 millions de tonnes, ce qui est inférieur aux 55 millions de tonnes officielles de l'USDA.

La baisse significative des prix du maïs au Brésil pourrait limiter les plantations de maïs de l'année prochaine et, début avril, l'attaché a estimé la production de maïs brésilienne de 2024-24 à 129 millions de tonnes, en hausse de 6 % sur l'année mais 5 % en dessous du record de 2022-23.

À la mi-avril, l'attaché de Kiev prévoyait une baisse de la production céréalière ukrainienne en 2024-25, car elle n'a pas été rentable au cours des deux dernières années, ce qui a entraîné une réorientation des plantations vers les oléagineux. Toutefois, il y a un an, l'USDA a fortement sous-estimé la production céréalière et le potentiel d'exportation de l'Ukraine pour 2023-24, de sorte que l'agence pourrait essayer de corriger cette erreur en fixant des objectifs de départ moins conservateurs pour 2024-25.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE BLÉ

La plus grande région productrice de blé de la Russie, premier exportateur, a connu l'un des printemps les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés, et les régions adjacentes ont déclaré l'état d'urgence mercredi en raison d'un temps excessivement froid et nuisible aux récoltes.

On ne sait pas si le temps froid a eu un impact important sur le blé d'hiver, bien que certaines agences russes aient réduit les estimations de la récolte 2024-25 en raison de la sécheresse, la production restant proche des niveaux de l'année dernière. Le mois de mai est important pour le blé d'hiver russe, ce qui pourrait inciter l'USDA à attendre avant de procéder à des réductions plus importantes.

En 2024-25, l'Inde, parfois exportatrice, pourrait passer au registre des importations pour la première fois en sept ans, les stocks de blé étant à leur plus bas niveau depuis 16 ans, ce qui accroîtra la pression sur les exportateurs voisins. L'attaché de l'USDA à Canberra pense que la production de blé en 2024-25 en Australie, l'un des principaux fournisseurs des marchés asiatiques, restera bien en deçà des niveaux records.

Les analystes estiment la production américaine de blé d'hiver pour 2024-25 à 1,888 milliard de boisseaux, contre 1,9 milliard prévu par l'USDA en février et 1,812 milliard en 2023-24. Cependant, il existe des différences significatives dans les attentes du marché selon les classes de blé, ce qui pourrait jouer un rôle vendredi. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction de Karen Braun ; édition de Matthew Lewis)