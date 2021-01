Bilan de la 18e Guignolée Dr Julien

MONTRÉAL, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 18e édition de la Guignolée Dr Julien se termine sur une note très positive malgré la pandémie de COVID-19 et les restrictions associées. La somme de 1 850 000 $ a été amassée au profit des trois centres d’expertise et de formation administrés par la Fondation Dr Julien, La Ruelle d’Hochelaga, le Garage à musique et le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Côte-des-Neiges.



Ce montant représente plus de 45% des sommes annuelles nécessaires permettant d’offrir des soins et services en pédiatrie sociale de qualité et d’accompagner les enfants et leur famille dans ces trois centres.

Les 37 autres CPSC participants de la province ont amassé plus de 1 200 000 $, démontrant encore à quel point les Québécois et Québécoises croient en leur travail et ont à cœur le bien des enfants et des familles en situation de grande vulnérabilité dans leurs régions respectives.

« Je tiens à remercier sincèrement toute la population et nos partenaires donateurs pour leur grande générosité tout spécialement en cette période de pandémie. L’année 2020 a été extrêmement difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les enfants vulnérables. Merci de faire partie du grand cercle protecteur de l’enfant. » partage le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et président fondateur de la Fondation.

Un merci tout spécial à la Banque Nationale, présentateur officiel de la première édition du Webothon de la Guignolée Dr Julien. Cette nouvelle formule de collecte de fonds présentée sur Facebook mettait en scène des histoires inspirantes d’enfants, de bénévoles et d’intervenants ainsi que des artistes et amis de la Fondation.

L’équipe de la Fondation tient également à remercier les quelque 200 employés et bénévoles qui ont prêté mainforte pour cette 18e Guignolée Dr Julien, malgré les restrictions sanitaires. Merci à la cofondatrice et marraine de l’événement, Ève Christian, à l'extraordinaire équipe de l'émission Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot, au fidèle parrain de la Fondation, Christian Bégin, à Jean-Charles Lajoie pour son émission spéciale dédiée à la Guignolée sur TVA Sports, au Groupe Jean Coutu pour son appui renouvelé ainsi qu’à la station 91.9 Sports.

Merci également aux intervenants, aux bénévoles, aux enfants et aux familles qui nous ont fait part de leurs expériences auprès des différents centres aux quatre coins de la province et qui ont su nous toucher et nous faire réaliser combien il est important de se soutenir mutuellement dans nos communautés.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, d’influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd’hui, 43 CPSC soignent et outillent ensemble près de 10 400 enfants et leur famille au Québec. Pour en savoir plus : https://fondationdrjulien.org/la-psc/a-propos/

La pédiatrie sociale en communauté en bref

Le modèle de pédiatrie sociale en communauté est unique en ce qu’il intègre à la médecine, la pratique du droit et les sciences sociales. La place unique de l’enfant et de son réseau familial leur permet de participer réellement aux décisions et au plan d’action qui les concernent. La pédiatrie sociale en communauté se pratique en interrelation constante avec les milieux de vie de l’enfant, notamment en misant sur ses forces et celles de son milieu familial et communautaire. L’approche repose ainsi sur l’engagement de tous les acteurs envers le bien-être et le développement de l’enfant, dans le respect de l’ensemble de ses droits fondamentaux.

Pour en savoir plus : https://fondationdrjulien.org/la-psc/a-propos/

