Bilan du 2ème trimestre : Les sociétés indiennes bénéficient d'un élan festif ; près de 62% d'entre elles affichent une hausse de leurs bénéfices

Sur les 191 entreprises suivies, 118 ont signalé une augmentation de leurs bénéfices, selon les données de Refinitiv, et près de 90 % d'entre elles ont enregistré une hausse de leurs revenus trimestriels.

Les détaillants de vêtements, les restaurants, les banques et les entreprises de construction ont tous enregistré une hausse des ventes et des commandes, alors que le pays se préparait à la première saison festive sans pandémie depuis deux ans.

Les consommateurs ont acheté des denrées alimentaires et d'autres fournitures malgré une inflation brûlante des prix.

"On ne peut nier que les fêtes de fin d'année ont donné un coup de fouet à l'économie, ce qui se reflète dans la performance des bénéfices", a déclaré Vivek Kumar, économiste chez QuantEco Research, basé à Mumbai.

"Il y a également eu un certain confort sur les prix des intrants qui se sont modérés au cours du trimestre, et un coup de pouce de la demande refoulée. Tous ces facteurs se sont conjugués pour aider."

Les ventes au détail en Inde atteignent un pic pendant Diwali, le festival des lumières, lorsque les Indiens font généralement des folies dans les vêtements, les accessoires, les biens de consommation et les automobiles. Cette année, le Diwali est tombé le 24 octobre.

"C'est le premier Diwali après le COVID où les gens peuvent sortir et se mêler à leurs amis et à leur famille, et cela aide certainement", a déclaré à Reuters Venu Nair, directeur général de Shoppers Stop Ltd, après que la chaîne de grands magasins a affiché un bénéfice au trimestre de septembre, par rapport à une perte l'année précédente.

Nair a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes du trimestre des fêtes dépassent les niveaux pré-pandémiques.

Maruti Suzuki, le premier constructeur automobile indien, a multiplié par quatre son bénéfice trimestriel, tandis que la société Larsen & Toubro Ltd, leader du secteur de la construction, a enregistré un pic des entrées de commandes grâce à la reprise des investissements dans les infrastructures, plusieurs bâtiments, usines, métros et autres projets étant en cours de réalisation suite à l'assouplissement des restrictions liées au programme Covid.

Les analystes considèrent souvent les bénéfices de L&T comme un indicateur des dépenses d'investissement dans l'économie, car l'entreprise entreprend des projets d'infrastructure publics et privés.

Les dépenses en capital de l'Inde ont augmenté de près de 50% par rapport à l'année dernière pour atteindre 3,43 trillions de roupies au cours de la période avril-septembre, selon les données du gouvernement.

Pendant ce temps, Anarock Property Consultants prévoit que les ventes de logements cette année dépasseront le précédent pic de 2014, grâce à une forte impulsion de la demande festive et à une performance robuste au cours des trois premiers trimestres.

Les revenus des restaurants ont augmenté de plus de 90 % par rapport à l'année dernière, suivis par les vêtements et accessoires, l'énergie, la construction, les produits chimiques, les banques et les automobiles, selon les données de Refinitiv.

La State Bank of India (SBI), le plus grand créancier du pays, a annoncé un bénéfice trimestriel record et prévoit que la croissance du crédit restera à deux chiffres.

"Dans (un) environnement économique mondial incertain et fragile, l'économie indienne a fait preuve de résilience", a déclaré Dinesh Kumar Khara, président de la SBI, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Les indicateurs de la demande globale montrent que le début de la saison des fêtes et la demande refoulée ont maintenu une impulsion de croissance très forte, a-t-il ajouté.

Même les entreprises, dont Adani Wilmar, propriétaire de la marque d'huile de cuisson Fortune, dont la demande dans les zones rurales de l'Inde a été tiède, ont déclaré que les ventes rebondissaient grâce à la baisse des prix de quelques produits essentiels et à la reprise tardive des pluies de mousson.

L'inflation des prix de détail en Inde s'est accélérée en septembre pour atteindre son plus haut niveau sur cinq mois, à 7,41 %, en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires, mais les analystes ont déclaré que la plupart de l'impact avait été intégré dans les estimations des marchés et des clients.

"L'inflation est actuellement dans la zone orange et devrait passer dans la zone verte au cours des deux prochains trimestres", a déclaré Kumar de QuantEco.

L'inflation en Inde a probablement ralenti à 6,73 % en octobre en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires et d'une base solide il y a un an, selon un sondage Reuters d'économistes.

"La réponse de la politique monétaire y étant déjà adaptée, l'impact sur les conditions de la demande intérieure devrait être léger", a ajouté M. Kumar.

"Le fort ralentissement prévu de la demande extérieure sera un frein pour les bénéfices au cours des prochains trimestres."