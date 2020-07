Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2020 et modification des moyens alloués au contrat

Au titre du contrat de liquidité confié par PLASTIVALOIRE (FR0013252186 PVL) à la société Louis Capital Market LLC, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la clôture du 31/12/2019 :

- 70 201 titres ;

- 314 663,4 euros.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la clôture du 29/06/2020 :

- 74 034 titres ;

- 273 517,92 euros.

PLASTIVALOIRE a modifié le montant alloué à son contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets LLC. Les moyens affectés au contrat de liquidité ont ainsi fait l'objet d'un retrait de 200 000 euros en espèces afin de réajuster la taille du contrat aux besoins de liquidité du titre.

Ainsi, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la clôture du 30/06/2020 :

- 75 354 titres ;

- 68 717,62 euros.

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les secteurs « automobile » et « industries ». Le Groupe Plastivaloire dispose de 33 sites industriels en France, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire : Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité

