Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Annonce de la BCE, déconfinement et rebond surprise des créations d’emplois aux États-Unis en mai ont alimenté la tendance clairement haussière sur les actions qui ont signé leur troisième semaine consécutive de hausse. C’est ce qu’a constaté Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les performances des différentes classes d’actif.Les matières premières ont hésité à rebondir avant la réunion de l'Opep, samedi, qui s'est finalement soldée par la poursuite des coupes de production jusqu'en juillet et devrait logiquement soutenir les cours du pétrole la semaine qui vient. Cet environnement " risk on " n'a bien sûr pas joué en faveur des obligations qui signent la seule baisse hebdomadaire, conclut Fidelity International.