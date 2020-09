Bilan hebdo : le compartiment obligataire a de nouveau tiré son épingle du jeu 0 22/09/2020 | 10:25 Envoyer par e-mail :

À commencer par l'investment grade qui conforte son avance au classement général avec un gain de 2,53 % depuis janvier suivi par le court terme (0,01 %) et le high yield (-1,39 %).



Cette tendance ne s'est, en revanche, pas lue sur le front souverain où le rendement des emprunts d'État à dix ans s'est inscrit en légère hausse sur la semaine écoulée, conclut Fidelity.





La dégradation du contexte sanitaire et les craintes qu'un éventuel reconfinement fait peser sur la reprise incitent les investisseurs à se couvrir contre le risque. Cette tendance a continué de profiter au compartiment obligataire qui a signé sa troisième semaine consécutive de hausse la semaine passée. C'est ce qu'a noté Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les marchés obligataires.