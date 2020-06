Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les mêmes raisons qui ont pesé sur les actions ont bénéficié aux obligations la semaine passée. C’est ce qu’a noté Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les marchés obligataires. L’aversion au risque a profité en premier lieu aux titres les mieux notés. Les titres notés investment grade ont ainsi signé la plus forte hausse - même timide - de la semaine, devant ceux à court-terme, alors que le high yield terminait dans le rouge, détaille Fidelity International.Ces performances hebdomadaires confortent le classement de ces sous-classes d'actifs depuis le 1er janvier. Les obligations investment grade affichent une hausse de 1,22 % sur cette période, devant les titres à court-terme et les obligations à haut-rendement qui signent des pertes de respectivement 0,30 % et 5,02 %.