Bilan hebdo : le compartiment obligataire a tiré son épingle du jeu

Celui-ci reste emmené par les obligations les mieux notées (2,22 %) suivies par le court terme (-0,02 %) et le haut rendement (-1,56 %), ajoute Fidelity International.



Sur le front souverain, les rendements des emprunts d'États à 10 ans sont restés stables sur la semaine.





L'environnement de marché a mécaniquement joué en faveur du compartiment obligataire qui est le seul à tirer son épingle du jeu sur la semaine passée. C'est ce qu'a noté Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les marchés obligataires. Si l'investment grade signe la meilleure performance hebdomadaire, le high yield - habituellement enclin à suivre la tendance sur les actions - parvient à conclure la semaine dans le vert refaisant ainsi une partie de son retard au palmarès annuel.