Sans surprise, les annonces de soutien à l’économie américaine ont logiquement alimenté un fort rebond sur les marchés actions la semaine passée. Celui-ci n’en demeure pas moins limité au regard des cinq semaines consécutives de forte baisse qui ont précédé. C’est ce que constate Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les performances des différentes classes d’actifs.Parallèlement, il semble que la mobilisation de l'ensemble des instances politiques et monétaires ces quinze derniers jours ont rassuré les investisseurs sur l'obligataire, note la société de gestion. In fine, le compartiment reste en tête du classement annuel avec une baisse de 0,75 % depuis janvier devant les matières premières (-21,02 %) et les actions (-21,21 %), conclut Fidelity.