Bilan hebdo : les investisseurs sont restés sur leur garde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré les bons PMI de juin ou encore l’élargissement du cadre de la loi Volcker aux États-Unis, les investisseurs sont restés sur leur garde la semaine passée, en raison surtout de l’évolution de la pandémie. C’est ce qu’a expliqué Fidelity International dans son « hebdo des marchés » revenant sur les performances des différentes classes d’actif. Cette situation a pesé sur les actions et les matières premières, alors que les obligations ont été dans le vert.Ces dernières ont ainsi conforté leur timide avance depuis le début de l'année (+1,22%), alors que les marchés d'actions et les matières premières ont creusé leurs pertes, avec respectivement -7,47 % et -21,41 % sur la même période, conclut Fidelity International.