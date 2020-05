Bilan hebdo : les marchés actions sont repartis à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le rebond de la production en Chine publié en fin de semaine dernière n’a pas suffi à remonter le moral des investisseurs sur les marchés actions. C’est ce qu’a constaté Fidelity International dans son « hebdo des marchés ». Ce moral avait été préalablement plombé par la crainte d’une deuxième vague d’épidémie mais également le regain des tensions entre Pékin et Washington marqué par les mesures américaines prises contre Huawei.Parallèlement, le constat de stérilité des négociations entourant le Brexit de part et d'autre de la Manche a pesé sur les indices européens et anglais, a ajouté Fidelity International.Depuis janvier, les actions américaines restent en tête du classement annuel avec un recul de 7,36 %.