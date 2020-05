Bilan hebdo : net rebond de la devise européenne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’annonce de l’accord franco-allemand et la perspective d’une relance de la construction européenne ne se sont pas seulement faits sentir sur les emprunts d’État. Cela a occasionné un net rebond de la devise européenne la semaine dernière après la baisse de la semaine précédente. Tel est le constat de Fidelity International dans son " hebdo des marchés " revenant sur les marchés de change.L'euro s'est ainsi apprécié face à d'autres devises et notamment le dollar (+0,98%) permettant à la paire de revenir au-dessus du seuil de 1,09 et même de venir tester celui des 1,10, ajoute Fidelity International.