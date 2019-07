Bilan semestriel du contrat de liquidité EUTELSAT COMMUNICATIONS contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EUTELSAT COMMUNICATIONS (Paris:ETL) à EXANE BNP PARIBAS, au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre total de titres : 223 296

Montant espèces : 2 103 808 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2018) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre total de titres : 194 142

Montant espèces : 2 457 869 €

Au cours du 1er semestre 2019, les opérations suivantes ont été enregistrées :

ACHAT 1 282 971 titres 121 transactions 21 285 456 € VENTE 1 260 113 titres 121 transactions 21 032 546 €

