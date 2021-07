Bilan semestriel du contrat de liquidité Largo avec Portzamparc

Regulatory News:

LARGO (Paris:ALLGO) (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LARGO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 195 titres LARGO

111.994,13 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat, le 24 mai 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 8 968 titres 96 322,82 € 81 transactions Ventes 773 titres 8 316,95 € 9 transactions

À propos de Largo

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 40 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maîtrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée

pour chaque journée d négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon

agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux 24/05/2021 5 501 5844,42 01/06/2021 2 400 4320,8 25/05/2021 14 1550 17620,71 08/06/2021 1 50 557 26/05/2021 8 969 10688,46 14/06/2021 1 67 743,7 27/05/2021 6 756 8103,56 17/06/2021 2 113 1236,22 28/05/2021 3 450 4770 18/06/2021 1 35 375,55 31/05/2021 4 550 5676,99 22/06/2021 1 8 83,68 01/06/2021 5 439 4566,04 24/06/2021 1 100 1000 02/06/2021 4 371 4047,87 04/06/2021 2 174 1930,32 08/06/2021 1 10 111,4 09/06/2021 2 100 1113 10/06/2021 1 50 555 11/06/2021 1 50 553,82 14/06/2021 4 450 4901,99 15/06/2021 2 172 1842,6 16/06/2021 1 150 1590 21/06/2021 4 492 5120,98 22/06/2021 8 834 8396,96 23/06/2021 4 600 5924,7 28/06/2021 1 160 1580,8 29/06/2021 1 140 1383,2

