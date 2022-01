Bilan semestriel du contrat de liquidité Theradiag avec Portzamparc

Regulatory News:

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERADIAG à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

94 769 titres THERADIAG ,

, 142.912,45 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat, le 3 février 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

104 687 titres THERADIAG ,

, 21.413,17 euros

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 172 433 titres 336 027,52 € 635 transactions Ventes 161 122 titres 328 686,54 € 593 transactions

***

Calendrier financier 2022 :

- Chiffre d’affaires annuel 2021, le lundi 31 janvier 2022

- Résultats annuels 2021, le lundi 21 mars 2022

- Assemblée générale annuelle, le jeudi 5 mai 2022

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2022, le lundi 18 juillet 2022

- Résultats du 1er semestre 2022, le lundi 19 septembre 2022

À propos de Theradiag

Theradiag est la société leader dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne‑la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée

pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon

agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux Date Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux 01/07/2021 1 300 567 01/07/2021 3 650 1243,52 02/07/2021 4 1200 2253,96 02/07/2021 9 3132 6004,67 06/07/2021 2 614 1234,39 05/07/2021 7 4200 8358 07/07/2021 9 2900 5694,44 08/07/2021 6 2701 5389,85 08/07/2021 4 1801 3421,9 09/07/2021 2 601 1159,93 09/07/2021 1 1 1,92 12/07/2021 5 2000 3888 12/07/2021 1 1 1,91 13/07/2021 1 600 1176 14/07/2021 1 600 1146 16/07/2021 1 1 1,9 15/07/2021 2 1200 2298 20/07/2021 3 901 1660,81 16/07/2021 1 1 1,9 22/07/2021 1 600 1116 19/07/2021 7 4200 7793,94 23/07/2021 1 1 1,87 20/07/2021 1 1 1,84 26/07/2021 2 501 921,84 21/07/2021 2 1000 1824 27/07/2021 2 400 735 23/07/2021 3 1201 2197,83 28/07/2021 2 301 556,85 26/07/2021 2 501 911,82 29/07/2021 2 301 556,85 28/07/2021 1 1 1,84 30/07/2021 1 300 555 29/07/2021 3 601 1102,84 02/08/2021 8 2400 4539,12 30/07/2021 2 467 857,6 03/08/2021 7 1400 2745,96 02/08/2021 2 376 691,09 04/08/2021 7 1400 2787,96 05/08/2021 6 1200 2316 05/08/2021 2 300 590,01 06/08/2021 2 600 1143 06/08/2021 4 1000 1928 10/08/2021 2 400 760 10/08/2021 2 401 765,91 11/08/2021 6 1101 2068,89 11/08/2021 2 7 13,35 12/08/2021 1 300 558 12/08/2021 8 1450 2753,12 13/08/2021 3 401 795,99 13/08/2021 6 1001 2002 16/08/2021 8 1700 3279,47 16/08/2021 1 200 388 17/08/2021 4 601 1144,91 17/08/2021 1 1 1,93 18/08/2021 6 1501 2851,9 18/08/2021 2 301 576,72 19/08/2021 3 900 1710 19/08/2021 9 2700 5267,16 20/08/2021 2 81 162,01 20/08/2021 9 2001 4108,05 23/08/2021 7 2100 4410 23/08/2021 13 3510 7564,05 24/08/2021 6 1250 2722 24/08/2021 4 800 1768,8 26/08/2021 8 2400 5083,2 25/08/2021 5 1500 3270 27/08/2021 8 1401 2996,18 26/08/2021 5 1500 3229,2 30/08/2021 7 2100 4452 27/08/2021 4 601 1314,15 31/08/2021 5 1201 2501,08 31/08/2021 6 1501 3151,5 01/09/2021 9 2600 5406,44 01/09/2021 4 901 1910,12 02/09/2021 5 1201 2480,07 02/09/2021 14 3601 7617,2 03/09/2021 17 5100 10455 06/09/2021 5 1345 2740,71 06/09/2021 3 945 1915,33 07/09/2021 5 1332 2702,23 07/09/2021 3 900 1809 08/09/2021 1 1 2,03 08/09/2021 3 1201 2402 09/09/2021 12 3200 6668,16 09/09/2021 2 600 1215 10/09/2021 3 900 1872 10/09/2021 6 1590 3267,61 13/09/2021 2 450 919,49 13/09/2021 9 2480 4992,98 14/09/2021 4 701 1409,99 14/09/2021 4 901 1792,99 15/09/2021 8 2106 4257,07 15/09/2021 2 600 1191 16/09/2021 5 1347 2785,19 16/09/2021 12 2600 5287,88 17/09/2021 2 501 1027,05 17/09/2021 3 1001 2037,04 20/09/2021 4 1200 2478 20/09/2021 13 2900 5857,13 21/09/2021 1 1 2,04 21/09/2021 13 5001 9910,98 22/09/2021 8 2400 4737,12 22/09/2021 8 2400 4620 23/09/2021 1 1 2 23/09/2021 7 1761 3476,92 24/09/2021 5 1500 3015 24/09/2021 2 498 989,03 27/09/2021 3 1000 2002,2 27/09/2021 4 1000 1982 28/09/2021 1 1 1,97 28/09/2021 6 1501 2938,96 29/09/2021 2 317 611,97 29/09/2021 1 300 576 30/09/2021 4 817 1600,42 30/09/2021 3 601 1162,94 01/10/2021 7 1819 3538,68 01/10/2021 4 1141 2167,9 04/10/2021 7 2100 4053 04/10/2021 9 2700 5034,69 05/10/2021 4 950 1795,5 05/10/2021 5 1327 2478,7 06/10/2021 4 1200 2261,4 06/10/2021 4 1200 2226 07/10/2021 7 2100 3927 07/10/2021 5 1400 2593,22 08/10/2021 4 779 1447,69 08/10/2021 2 301 553,84 11/10/2021 5 1201 2227,86 11/10/2021 1 1 1,83 12/10/2021 6 1232 2377,76 12/10/2021 6 1501 2777 13/10/2021 4 792 1487,85 13/10/2021 2 301 556,85 14/10/2021 1 1 1,86 14/10/2021 1 1 1,86 15/10/2021 1 156 288,6 15/10/2021 4 851 1552,9 19/10/2021 3 900 1620 18/10/2021 7 2100 3777,06 20/10/2021 2 301 544,81 19/10/2021 3 900 1602 22/10/2021 5 1500 2634 20/10/2021 4 901 1612,79 25/10/2021 5 1500 2661 21/10/2021 3 900 1584 26/10/2021 11 2800 4346,72 22/10/2021 4 1200 2070 27/10/2021 2 600 1014 25/10/2021 7 2100 3665,97 29/10/2021 6 1212 1805,76 26/10/2021 12 2600 3826,94 01/11/2021 7 2100 3129 27/10/2021 3 900 1458 02/11/2021 1 1 1,45 29/10/2021 7 2100 3051,09 03/11/2021 1 1 1,4 01/11/2021 4 1200 1734 04/11/2021 5 1500 2044,5 02/11/2021 7 1901 2711,4 05/11/2021 3 900 1262,43 03/11/2021 9 2356 3229,6 08/11/2021 1 300 421,8 04/11/2021 6 1800 2399,94 09/11/2021 1 300 420 08/11/2021 3 761 1051,55 10/11/2021 2 600 843 09/11/2021 1 300 414 12/11/2021 1 300 423 10/11/2021 1 300 417 15/11/2021 1 300 425,7 11/11/2021 1 300 420 16/11/2021 7 2100 3024 12/11/2021 2 600 837 17/11/2021 1 300 439,5 15/11/2021 2 325 454,74 18/11/2021 8 2400 3492 17/11/2021 4 1200 1722 19/11/2021 11 3023 4668,42 18/11/2021 4 812 1146,14 22/11/2021 6 1501 2224,48 19/11/2021 11 3100 4698,05 24/11/2021 12 3301 4705,58 22/11/2021 8 2400 3468 25/11/2021 9 2700 4169,88 23/11/2021 5 1500 2145 26/11/2021 18 4914 7740,53 24/11/2021 6 1800 2487,06 29/11/2021 27 6600 14943,06 25/11/2021 13 3713 5345,98 30/11/2021 8 2400 6048 26/11/2021 7 2100 3085,53 02/12/2021 12 3600 8345,88 29/11/2021 4 1200 2466 03/12/2021 9 2700 6507 30/11/2021 15 3900 9446,97 06/12/2021 25 6500 15871,7 01/12/2021 20 4700 10872,98 08/12/2021 2 600 1398 02/12/2021 8 2400 5280 09/12/2021 12 3600 8099,28 03/12/2021 15 4500 10287 13/12/2021 12 3600 8280,72 07/12/2021 14 4200 10424,82 14/12/2021 6 1800 4437 08/12/2021 9 2700 6120,09 15/12/2021 1 10 23,94 09/12/2021 2 400 872 16/12/2021 6 1800 4134,06 10/12/2021 6 1800 4041 17/12/2021 2 415 951,51 13/12/2021 4 1200 2682 20/12/2021 5 991 2195,56 14/12/2021 14 3400 8235,14 21/12/2021 13 3601 8048,24 15/12/2021 6 1200 2772 22/12/2021 1 1 2,25 17/12/2021 2 400 900 23/12/2021 2 301 667,62 20/12/2021 19 5401 11953,49 24/12/2021 5 847 1834,35 21/12/2021 7 1801 3920,24 27/12/2021 8 2985 6585,81 22/12/2021 7 1801 3971,21 30/12/2021 9 3101 6783,44 23/12/2021 4 901 1964,18 31/12/2021 8 3200 7764,8 24/12/2021 6 1501 3242,16 27/12/2021 2 700 1491 28/12/2021 6 1800 4015,8 29/12/2021 5 950 2078,51 30/12/2021 1 1 2,15 31/12/2021 4 800 1904

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220106005659/fr/