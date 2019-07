Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Safe Orthopaedics avec Louis Capital Markets

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets depuis le 1er juin 2018.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30 juin 2019 :

- Nombre d’actions : 77 246 titres

- Solde en espèce du compte de liquidité : 6 926,35 euros

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 182 651 titres 27 721,61 euros 257 transactions VENTE 201 793 titres 32 248,03 euros 248 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Invest Securities :

- Nombre d’actions : 96 388 titres

- Solde en espèce du compte de liquidité : 3 610,46 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 18 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- 74 738 titres

- 7 561,33 euros

Prochaine publication financière : Résultats semestriels du 1er trimestre 2019, le 27 septembre 2019 (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 50 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

