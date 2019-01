Bilan semestriel du contrat de liquidité de Balyo avec ODDO & Cie

Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec Oddo & Cie au 31 décembre 2018.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BALYO à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 581 titres BALYO

31 436,45 €

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 3juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

18 782 titres BALYO

43 004,45 €

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190114005558/fr/