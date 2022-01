Bilan semestriel du contrat de liquidité de Ikonisys au 31/12/2021

Regulatory News:

Ikonisys SA (Paris:ALIKO) (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique: ALIKO) :

Au titre du contrat de liquidité signé par Ikonisys avec TSAF - Tradition Securities And Futures les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2021 :

11,699 actions

59 364,90 €

Les moyens suivants ont été intégrés au compte de liquidité le 19/07/2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité :

100,000.00 €

Au cours du 2ème semestre de l'année 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d’actions 20,346 8,647 Nombre de transactions 82 59 Montant en capitaux 70,501.80 € 29,866.70 €

A propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

Annexe

Transactions achat / vente

agrégées pour chaque jour de négociation

