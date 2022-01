Bilan semestriel du contrat de liquidité de Pherecydes Pharma conclu avec la société Portzamparc

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHERECYDES PHARMA (Paris:ALPHE) à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 581 titres PHERECYDES PHARMA

58.970,66 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 9 février 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200.000,00 euros

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 19 567 titres 143 473,28 € 172 transactions Ventes 17 737 titres 128 759,13 € 169 transactions

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

ANNEXE Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée

pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon

agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux Date Nombre de

transactions Nombre

de titres Capitaux 02/07/2021 2 190 1578,2 01/07/2021 1 150 1252,5 05/07/2021 1 99 816,75 08/07/2021 1 16 130,4 06/07/2021 1 38 313,5 09/07/2021 2 150 1113,75 07/07/2021 5 1331 10798 12/07/2021 4 401 2988,53 08/07/2021 8 2149 16936,48 13/07/2021 1 300 2190 09/07/2021 7 1842 13494,49 14/07/2021 2 323 2370,72 12/07/2021 1 300 2196 15/07/2021 3 571 4183,89 14/07/2021 3 322 2328,06 16/07/2021 3 346 2527,6 19/07/2021 7 1888 13410,28 20/07/2021 2 107 758,61 20/07/2021 5 1500 10599 21/07/2021 1 160 1131,2 21/07/2021 1 90 634,5 22/07/2021 2 171 1214,1 22/07/2021 1 1 7,1 23/07/2021 5 1201 8635,31 26/07/2021 1 100 725 26/07/2021 1 11 81,95 29/07/2021 1 100 710 27/07/2021 5 570 4094,54 02/08/2021 1 53 373,65 29/07/2021 2 750 5375,03 11/08/2021 2 21 147,95 03/08/2021 2 117 828,15 13/08/2021 1 3 21,39 09/08/2021 4 1300 9160,19 16/08/2021 1 20 143 10/08/2021 2 500 3532,5 17/08/2021 1 100 707 11/08/2021 1 1 7,15 18/08/2021 1 25 177 17/08/2021 6 950 6747,95 19/08/2021 2 108 760,65 18/08/2021 2 170 1204,94 20/08/2021 1 100 702 23/08/2021 2 160 1142,61 26/08/2021 1 1 7,08 24/08/2021 1 100 710 27/08/2021 1 1 7,08 26/08/2021 1 1 7,08 01/09/2021 2 145 1017,9 27/08/2021 1 1 7,08 08/09/2021 1 211 1603,6 30/08/2021 3 610 4316,12 10/09/2021 1 100 780 31/08/2021 2 40 282,61 13/09/2021 1 100 772 01/09/2021 1 90 639 14/09/2021 1 100 760 02/09/2021 1 100 712 15/09/2021 3 300 2310 03/09/2021 1 100 713 16/09/2021 3 291 2238,81 06/09/2021 4 400 2945 17/09/2021 1 100 747 07/09/2021 2 143 1083,95 20/09/2021 3 250 1909 08/09/2021 1 236 1817,2 21/09/2021 2 110 836,99 09/09/2021 3 300 2343 22/09/2021 2 141 1075,66 13/09/2021 1 100 782 23/09/2021 1 100 760 14/09/2021 2 165 1280,5 27/09/2021 2 169 1280,38 17/09/2021 3 300 2301 28/09/2021 2 200 1470 23/09/2021 1 250 1925 30/09/2021 1 50 360,5 24/09/2021 1 100 771,9 01/10/2021 2 135 962 28/09/2021 1 25 187,5 04/10/2021 1 100 710 05/10/2021 1 43 309,6 05/10/2021 2 150 1069,01 08/10/2021 2 200 1410 06/10/2021 1 40 285,6 11/10/2021 2 200 1410 07/10/2021 4 400 2795 12/10/2021 2 101 722,1 11/10/2021 1 1 6,92 13/10/2021 3 201 1416,97 12/10/2021 2 101 712,1 14/10/2021 2 41 291 13/10/2021 1 1 6,96 15/10/2021 3 217 1575,81 14/10/2021 1 1 7 18/10/2021 1 100 725 18/10/2021 1 100 710 19/10/2021 1 100 720 20/10/2021 1 23 163,3 22/10/2021 5 422 3107,19 21/10/2021 2 120 849,2 25/10/2021 1 4 29,64 22/10/2021 2 27 193,5 26/10/2021 5 425 3119,88 25/10/2021 6 532 3834,71 27/10/2021 5 500 3893 28/10/2021 4 400 3100 28/10/2021 1 100 792 29/10/2021 2 54 408,18 29/10/2021 5 360 2799,61 01/11/2021 2 300 2361 02/11/2021 2 101 797,78 02/11/2021 1 1 7,78 03/11/2021 1 1 7,77 03/11/2021 4 246 1875,26 05/11/2021 1 120 927,48 04/11/2021 3 250 1931,95 08/11/2021 1 60 444 05/11/2021 4 310 2305,32 09/11/2021 1 1 7,3 09/11/2021 2 39 280,9 15/11/2021 1 100 722 11/11/2021 2 150 1078,95 17/11/2021 1 100 710 16/11/2021 2 130 926 18/11/2021 1 100 713 23/11/2021 1 14 99,4 22/11/2021 1 200 1442 24/11/2021 1 100 710 25/11/2021 2 200 1433 25/11/2021 12 1835 11839,97 26/11/2021 7 693 4621,76 29/11/2021 2 200 1330 29/11/2021 6 600 4245,18 30/11/2021 2 200 1420 01/12/2021 1 100 715 06/12/2021 1 1 7,2 02/12/2021 1 75 543,75 08/12/2021 2 110 790,8 03/12/2021 1 100 730 09/12/2021 1 1 7,14 06/12/2021 1 1 7,2 10/12/2021 1 100 700 07/12/2021 1 100 731 13/12/2021 1 100 700 08/12/2021 1 100 721 14/12/2021 1 100 700 09/12/2021 1 1 7,14 15/12/2021 1 10 69,5 10/12/2021 1 1 7,1 17/12/2021 1 100 680,1 16/12/2021 2 200 1413,9 20/12/2021 1 1 6,71 20/12/2021 2 3 20,51 21/12/2021 2 101 681,75 21/12/2021 2 51 349,25 22/12/2021 1 1 7,1 22/12/2021 3 221 1569,1 23/12/2021 2 101 707,1 23/12/2021 1 1 7,1 24/12/2021 1 1 7 24/12/2021 1 1 7 28/12/2021 1 100 696 29/12/2021 1 1 6,9 29/12/2021 1 1 6,9 31/12/2021 1 5 34,55 30/12/2021 1 30 209,97

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220106005619/fr/