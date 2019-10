Bilan semestriel du contrat de liquidité de Publicis Groupe

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] à la société Kepler Capital Markets SA, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2019 :

- 226 000 titres

- 6 607 599,99 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 286 000 titres

- 2 661 272,47 €

