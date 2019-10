Accueil Zone bourse > Actualités > Sociétés > Toute l'info Actualités : Sociétés Toute l'info Sociétés Indices / Marchés Economie / Forex Mat. Premières Taux Barons de la bourse Pro. de la finance Agenda Secteurs Toute l'info Recommandations des analystes Rumeurs Introductions Opérations capitalistiques Nouveaux contrats Profits warnings Nominations Communiqués Evénements Opérations sur titre Bilendi : Rapport d'activité du 1er semestre 2019 0 28/10/2019 | 21:51 Envoyer par e-mail :

BILENDI Société Anonyme Au capital de 321.616,64 euros Siège social : 4, rue de Ventadour - 75001 Paris 428 254 874 RCS Paris ___________________________________________________________________________ RA P P O R T D ' AC T I V I T E D U PR E M I E R SE M E S T R E 2019 ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2019 Nous vous présentons ci-après les résultats financiers consolidés du premier semestre 2019 en comparaison de ceux du premier semestre 2018. DO N N E E S C O N S O L I D E E S 1er semestre 1er semestre ( EN EU R O S ) 2019 2018 Chiffre d'affaires France 4.085.217 4.108.634 Chiffre d'affaires International 11.312.139 9.939.757 Chiffre d'affaires 15.397.356 14.048.391 Résultat d'exploitation 1.358.417 1.219.245 Résultat financier 16.491 (62.857) Résultat exceptionnel (394.151) (480.337) Impôt sur les résultats (297.486) (208.971) Résultat avant amortissement des écarts 683.271 467.080 d'acquisitions et intérêts minoritaires Amortissement des écarts d'acquisition Intérêts minoritaires (48.786) 29.661 Résultat net semestriel 634.485 496.741 Ces données financières ne sont pas parfaitement comparables entre le 30 juin 2019 et les données relatives à l'exercice 2018 compte tenu de l'entrée dans le périmètre de la société VIA ! au 1er février 2019. Le chiffre d'affaires de Bilendi au premier semestre 2019 s'élève à 15,40 millions d'euros, en hausse de 9,6% par rapport à la même période de l'année précédente, et de 9,3% à taux de change constants. périmètre comparable, la croissance globale s'établit à 5,6% (5,3% à taux de change constant). L'activité reste portée par l'international avec un poids toujours croissant des contrats multi-pays vendus en France mais facturés de l'étranger, ce qui pèse sur l'activité en France. À périmètre comparable, la croissance sur l'international ressort à 8,1% (7,6% à taux de change constant). Depuis maintenant 18 trimestres consécutifs, Bilendi poursuit sa forte croissance organique à laquelle s'ajoute une stratégie d'acquisitions ciblées. Ce modèle de croissance permet à Bilendi une amélioration régulière de sa rentabilité avec au 30 juin 2019 un EBITDA de 2,58 millions d'euros et un résultat d'exploitation à 1,36 millions d'euros. Au 30 juin 2018 l'EBITDA se montait à 2,08 millions d'euros et le résultat d'exploitation à 1,22 millions d'euros. La marge brute d'autofinancement s'établit à 1.89 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 1.68 millions d'euros au 30 juin 2018. 1 Après un résultat financier positif à 0,02 millions d'euros, un résultat exceptionnel négatif à 0.39 millions d'euros, du fait principalement des surcoûts liés au déménagement du siège social parisien, et une charge d'impôt de 0,30 millions d'euros, le résultat avant amortissement des écarts d'acquisitions et intérêts minoritaires s'est établi à 0,68 M€ au 30 juin 2019 (contre 0,46 M€ au 30 juin 2018). Le résultat net part du groupe s'établit à 0,63 millions d'euros contre 0,50 millions d'euros au 30 juin 2018. La trésorerie au 30 juin 2019 s'élève à 3,69 millions d'euros et les capitaux propres à 18,61 millions d'euros. L'effectif moyen du premier semestre est de 234 contre 217 un an plus tôt. Aucune transaction avec des parties liées et pouvant influer significativement sur la situation financière ou les résultats n'est intervenue au cours du premier semestre 2019. INFORMATION CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL Le capital social au 30 juin 2019 se monte à la somme de 318.816,64 euros, divisé en 3.985.208 actions, d'une valeur nominale de 0,08 euro chacune, entièrement libéré. EVENEMENTS IMPORTANTS Le 12 février 2019 Bilendi SA a finalisé l'acquisition de 100% du capital de VIA!, un des principaux panels en ligne en Italie et unique acteur local indépendant. Cette nouvelle opération de croissance externe permet à Bilendi de disposer désormais d'une équipe présente sur le 4ème marché européen, et de renforcer son portefeuille de panels avec un nouveau panel de grande qualité. Cette opération vient renforcer le panel italien existant de Bilendi exploité sous la marque maximiles.it et compléter son réseau d'access panels en Europe. Bilendi possède ainsi l'un des meilleurs réseaux d'access panels en Europe. L'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 4 juin 2019 a ratifié le transfert du siège social décidé par le conseil d'administration dans sa séance du 1er avril 2019, du 3, rue d'Uzès à Paris (75002) au 4, rue de Ventadour à Paris (75001), avec effet au 1er juillet 2019. Le déménagement effectif a eu lieu début juillet. FAITS MARQUANTS SURVENUS APRES LE CLOTURE DE LA PERIODE Néant. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR Le plan de croissance de Bilendi est construit sur la dynamique de croissance de ses marchés, le développement d'enquêtes de plus en plus internationales, l'extension des services proposés à ses clients et la poursuite des innovations. Sur le semestre, la société a poursuivi ses investissements technologiques et commerciaux afin de porter sa future croissance. Par ailleurs, la société continue à étudier des opportunités de croissance externe.

Document publié le 28 octobre 2019