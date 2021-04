Bilibili négocierait l'acquisition de 24% du développeur de jeux vidéo Yoozoo

Il s'agirait de la dernière acquisition en date pour Bilibili, qui est soutenu par les géants chinois de la technologie Tencent et Alibaba Group et qui a débuté comme un site d'animation populaire auprès des adolescents. Le mois dernier, il a levé environ 2,6 milliards de dollars lors d'une cotation secondaire à Hong Kong.

Une porte-parole de Bilibili a nié que la société cherchait à conclure un accord avec Yoozoo, dont le siège est à Shanghai et qui est le développeur du célèbre jeu "Game of Thrones : Winter Is Coming".

L'industrie chinoise du jeu, qui pèse 44 milliards de dollars, a reçu un coup de fouet l'année dernière après que la pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux habitants à rester chez eux, ce qui a fait augmenter le nombre de téléchargements de jeux et les revenus des entreprises

Les jeux sont considérés comme une source de revenus stable, car les utilisateurs ont tendance à jouer à des titres populaires pendant des années, et sont devenus le principal champ de bataille pour les parts de marché, avec d'autres plates-formes technologiques, notamment ByteDance et Alibaba, qui cherchent également à se développer.

2 Mds$ de capitalisation

Une participation de 24 % dans Yoozoo vaut environ 475 millions de dollars sur la base de la capitalisation boursière de la société cotée à Shenzhen, qui s'élevait à 1,98 milliard de dollars mercredi. En plus de l'achat de la participation, Bilibili et Chen cherchent également à acquérir le bâtiment du siège social de Yoozoo à Shanghai et à reprendre la dette de près de 700 millions de yuans laissée par le défunt fondateur de la société, Lin Qi. Cela valorisera la transaction globale à près de 765 millions de dollars.

Bilibili, qui a investi la semaine dernière 960 millions de HK$ (123 millions de dollars) pour une participation de 4,72 % dans le développeur de jeux en ligne X.D. Network, pourrait s'associer à des investisseurs publics basés à Shanghai pour former un consortium pour la transaction.