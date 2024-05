Le retour de Donald Trump à la présidence serait le choix le plus "baissier" pour les marchés obligataires, a déclaré le célèbre investisseur obligataire Bill Gross dans une interview accordée au Financial Times.

M. Gross, qui fut un temps la voix la plus influente du marché, a prédit au journal qu'une deuxième présidence Trump ferait grimper les déficits plus haut que la réélection du président Joe Biden.

"Trump est le plus baissier des candidats simplement parce que ses programmes préconisent la poursuite des réductions d'impôts et des choses plus coûteuses", a déclaré M. Gross. Selon lui, l'administration de M. Biden a également dépensé beaucoup plus d'argent qu'elle n'en a perçu en impôts, mais "l'élection de M. Trump serait plus perturbante".

M. Gross, autrefois surnommé le "roi des obligations", a fondé le géant des titres à revenu fixe PIMCO. (Reportage de Brad Heath ; Rédaction de Chizu Nomiyama)