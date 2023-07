Les régulateurs mondiaux examinent de plus en plus près la cryptomonnaie BNB, créée par Binance, qui se classe actuellement au quatrième rang en termes de capitalisation boursière. Cet examen révèle les potentielles malfaçons dans la forteresse numérique construite par Changpeng Zhao, l'homme derrière Binance. Zoom sur les derniers rebondissements liés au crypto-actif.

Binance est dans le collimateur de la SEC

Les projecteurs se sont braqués sur BNB à la suite d'une action en justice intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 5 juin. Entre autres allégations, la SEC a affirmé que BNB était un titre non enregistré, une désignation qui pourrait changer complètement la donne pour Binance.

Pour rappel, afin d’évaluer si un actif est un titre ou non, et s'il doit être enregistré auprès de la SEC avant sa commercialisation, le régulateur s’appuie sur le test Howey, conçu en 1946. Ce test, qui a été nommé dans l'affaire judiciaire historique "SEC contre WJ Howey Co.", détermine si un investissement est considéré comme un “titre”

Il comprend quatre critères clés : un investissement d'argent (1), dans une entreprise commune (2), avec une attente de profit (3), provenant principalement des efforts des autres (4). Et après l’examen du gendarme boursier américain, le BNB, et d’autres crypto-actifs, sont considérés comme des titres.

À la suite de l’affirmation du gendarme boursier américain que le BNB est un titre, le jeton est tombé en disgrâce, perdant 10 milliards de dollars de sa valeur marchande.





La chute du BNB

Zonebourse

Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, car Binance a rapidement rencontré d'autres obstacles réglementaires, notamment pour démarche illégale de clients et blanchiment d’argent en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ce qui a rendu sa position encore plus compliquée.

Quelle est la valeur du BNB ? Et à quoi sert-il ?

Pour rappel, le BNB a littéralement explosé sur le marché de la crypto ces dernières années, avec une valeur de marché colossale de 37,7 milliards de dollars, ce qui en fait le jeton appartenant à une plateforme le plus prospère de l'histoire.

Pour faire simple, la valeur intrinsèque de ces jetons est liée au succès ou à l'échec de la plateforme qui les a émis. Les plateformes comme Binance émettent généralement leurs propres jetons pour lever des fonds, tout en permettant aux fondateurs et aux premiers investisseurs de récolter des bénéfices au fil du temps. Et BNB ne fait pas exception à la règle.

Depuis son offre initiale de jetons (Initial Coin Offering - ICO) en 2017, elle a connu une ascension astronomique, amplifiée par le volume d'échange en constante augmentation sur Binance.com. Rien qu'en 2021, BNB a connu une hausse stratosphérique d'environ 1 300 %, culminant à environ 675 dollars par jeton, ce qui a porté sa valeur de marché à 110 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse l'entendement.

En réalité, BNB est l'élément vital de l'empire de Binance, en agissant comme une pièce maîtresse des opérations tentaculaires de la plateforme. Afin de promouvoir l'utilisation du BNB, Binance offre des réductions aux clients qui optent pour des transactions utilisant le jeton. Selon les données fournies par le chercheur Nansen, les jetons BNB représentent environ 5,2 % des actifs des clients de Binance, qui s'élèvent à plus de 55 milliards de dollars. La cryptomonnaie BNB sert également de monnaie principale à la chaîne BNB, une blockchain développée par Binance qui accueille de nombreuses applications décentralisées.

Quick flex for the BNB Chain ecosystem 💪 https://t.co/WPMNFnmCqG — BNB Chain (@BNBCHAIN) April 3, 2023

Par ailleurs, la société intègre BNB dans sa stratégie de rémunération, en l'utilisant pour payer les salaires et les primes des employés, comme l'indiquent les documents déposés auprès de la SEC.

Au final, malgré son rôle crucial dans l'écosystème de Binance, la BNB se trouve maintenant sous un nuage d'incertitude en raison de l'action en justice de la SEC. Si BNB finit par être classée comme une valeur mobilière, elle pourrait devenir une véritable "patate chaude" qu'il pourrait être difficile de décharger ou de coter sur d'autres plateformes en raison de sa mue juridique.

En attendant, la part de marché mondiale de Binance est tombée à 52 %, contre 63 % au début de l'année. Et sa filiale américaine, Binance.US, a vu ses volumes se dégonfler rapidement, selon les données de Kaiko.



Baisse de la part de marché de Binance

Kaiko





Baisse de la part de marché de Binance.US

Kaiko

Enfin, la richesse personnelle de Zhao est fortement liée aux jetons BNB, qui font également partie du fonds d'urgence de Binance. On ne sait pas encore dans quelle mesure le bilan de Binance est constitué d'actifs en BNB, cependant, les signaux rouges clignotent autour du crypto-actif et soulignent clairement les risques inhérents à la construction d'un empire sur la base d'un actif créé de toutes pièces.