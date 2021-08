Binance : Le géant de la crypto-monnaie face à la pression des régulateurs

Les régulateurs financiers du monde entier ont ciblé la principale bourse de crypto-monnaies Binance. Certains ont interdit à la plateforme de mener certaines activités, tandis que d'autres ont averti les consommateurs qu'elle n'avait pas de licence d'exploitation.

Voici les réponses à certaines questions clés sur Binance, la plus grande bourse du monde en termes de volumes d'échanges, alors que la pression réglementaire s'intensifie.

QUELLE EST LA TAILLE DE BINANCE ?

Selon certains critères, il s'agit de la plus grande plateforme au monde. En juillet, ses volumes d'échange se sont élevés à 455 millions de dollars, soit une baisse de près d'un tiers par rapport au mois précédent, dans un contexte de refroidissement des marchés de crypto-monnaies, mais elle reste le numéro 1 mondial, selon les données de CryptoCompare.

Binance est également en tête des échanges de dérivés de crypto-monnaies, avec des volumes dépassant 1,4 billion de dollars en juillet, soit une part de 55 % du marché global.

Binance est dirigée par Changpeng Zhao, un Canadien connu sous le nom de "CZ". La bourse offre un large éventail de services aux utilisateurs du monde entier, allant de la négociation de crypto-monnaies au comptant et de produits dérivés aux prêts et aux jetons non fongibles.

Elle gère également une bourse "décentralisée" qui permet aux utilisateurs de négocier directement entre eux. Sa propre crypto-monnaie, Binance Coin, est la troisième plus importante au monde, avec une valeur de 68 milliards de dollars en circulation.

OÙ EST-ELLE BASÉE ?

Ce n'est pas tout à fait clair.

La structure d'entreprise de Binance est opaque. Sa société de portefeuille est enregistrée dans les îles Caïmans, selon des documents judiciaires britanniques et l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de Malaisie https://www.sc.com.my/resources/media/media-release/sc-takes-enforcement-actions-on-binance-for-illegally-operating-in-malaysia.

Un porte-parole de Binance a déclaré que la société est "décentralisée" et qu'elle "travaille avec un certain nombre d'entités réglementées dans le monde".

Binance s'est constitué un vaste public à travers le monde, avec des canaux sur l'application de médias sociaux Telegram pour des utilisateurs dans plus de 30 pays.

Sur LinkedIn, Binance répertorie actuellement plus de 1 000 postes vacants, répartis entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, Hong Kong, Singapour et Taïwan.

ET ELLE FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN MINUTIEUX DE LA PART DES RÉGULATEURS ?

Oui, dans le monde entier.

Lundi, la banque centrale néerlandaise a déclaré que Binance n'était pas en conformité avec les lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Une série d'autres régulateurs - dont ceux du Japon, de la Grande-Bretagne https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-binance-markets-limited-and-binance-group, de l'Allemagne, de l'Italie, de Hong Kong https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/news-and-announcements/news/doc?refNo=21PR76 et de la Malaisie - ont également émis des avertissements à l'encontre de Binance ces dernières semaines.

Binance ferait également l'objet d'une enquête du ministère de la Justice et de l'Internal Revenue Service des États-Unis.

La plateforme a déclaré qu'elle prenait très au sérieux ses obligations de conformité et qu'elle s'engageait à respecter toutes les exigences réglementaires partout où elle opérait.

L'EXAMEN MINUTIEUX A-T-IL UN IMPACT ?

Binance ne publie pas de données financières, il est donc difficile de dire si cela a eu un impact sur ses activités.

Pourtant, la bourse a pris plusieurs mesures notables à la suite de la pression réglementaire.

Le mois dernier, le PDG de Binance, M. Zhao, a déclaré qu'il souhaitait améliorer les relations avec les régulateurs. Il a déclaré que la bourse allait demander leur approbation et établir des sièges régionaux.

Binance a également réduit une partie de sa gamme de produits cryptographiques susceptibles d'être surveillés par les régulateurs.

Le mois dernier, elle a annoncé qu'elle allait réduire ses activités de contrats à terme et de produits dérivés en Europe, les utilisateurs d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas étant les premiers touchés.

Elle a également restreint la négociation de produits dérivés par les utilisateurs de Hong Kong, affirmant que cette mesure était "conforme à notre engagement de conformité."

En juillet, Binance a également cessé de vendre des jetons numériques liés à des actions après que les régulateurs ont sévi contre son "stock token". Elle a également déclaré qu'elle cesserait de proposer des opérations sur marge en crypto-monnaies impliquant le dollar australien, l'euro et la livre sterling.

Cette semaine, la société a nommé un ancien enquêteur criminel du Trésor américain en tant que responsable mondial du signalement des cas de blanchiment d'argent. (Reportage de Tom Wilson ; édition de Hugh Lawson)