Binance.US lève 200 M$ dans valorisation de préfinancement à 4,5 Mds$

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.US a déclaré mercredi avoir levé plus de 200 millions de dollars lors d'un premier tour de table de financement pour une valorisation de préfinancement de 4,5 Mds$. Lancée en 2019, la société est exploitée par BAM Trading services, le partenaire américain de Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges. Binance.US et Binance ont un accord de licence mais fonctionnent comme des entités juridiques distinctes.

Binance.US a déclaré que RRE Ventures, Foundation Capital, Original Capital, VanEck et Circle Ventures figuraient parmi les investisseurs qui ont participé à la levée de fonds, qui était son premier tour de financement externe. Elle a ajouté que les fonds seraient utilisés pour investir dans sa plateforme de négociation au comptant et pour le développement de nouveaux produits et services.

Le mois dernier, Binance a rejeté les appels à une interdiction générale de tous les utilisateurs russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Sa décision du mois dernier de rester en Russie, qui s'écartait des entreprises financières traditionnelles telles que PayPal Holdings Ltd et Visa Inc, avait irrité le gouvernement ukrainien. Binance a également essayé de renforcer ses liens avec les Émirats arabes unis, le pays cherchant à se présenter comme le nouveau centre mondial des actifs numériques.

Le secteur des crypto-monnaies continue de subir les foudres des régulateurs internationaux, qui s'inquiètent de la façon dont un effondrement des crypto-monnaies, considérées comme très volatiles et opaques, se répercuterait sur le secteur financier au sens large, d'où une pression mondiale en faveur d'une réglementation accrue.